Tragischer Verdacht bestätigt sich: Mallorca-Urlauber zwei Wochen nach der Hochzeit leblos im Bett entdeckt

Mallorca: Britische Urlauber wollten in der Nähe von Capdepera (Foto) ihre Flitterwochen verbringen. Der Mann stirbt, die Frau kämpft um ihr Leben. © Joana Kruse/imago

Auf Mallorca sind zwei britische Urlauber regungslos in einer Ferienwohnung aufgefunden worden. Der Mann war bereits tot, die Frau lag in seinen Armen.

La Palma – Die beiden wollten offenbar auf Mallorca (Spanien) ihre Flitterwochen verbringen. Das Paar aus England hatte laut spanischen Medienberichten vor etwa zwei Wochen geheiratet. Der Aufenthalt auf einem Bauernhof im Norden der Insel in der Stadt Capdepera endete jedoch in einer unfassbaren Tragödie. Der 41-jährige Brite wurde tot aufgefunden. Seine 38-jährige Frau lag in seinen Armen, schwer atmend. Nun bestätigt sich ein schrecklicher Verdacht.

Mallorca: Bruder alarmiert Notruf – Rettungskräfte finden Paar bewusstlos im Bett

Das britische Paar war erst vor ein paar Tagen auf der Baleareninsel angekommen. Eigentlich waren die beiden mit Freunden und Familie am Samstag zu einer Bootstour verabredet, berichtet die spanische Zeitung Ultimahores. Als sie telefonisch unerreichbar waren, alarmierte der Bruder des Todesopfers die örtliche Polizei. In der Ferienwohnung fanden Einsatzkräfte die beiden Briten leblos im Bett des ländlichen Anwesens vor. Für den 41-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Mann zeigte keine Lebenszeichen mehr. Er war bereits verstorben. Bei der Frau konnten die Rettungskräfte noch einen Puls feststellen.

Mallorca: Gasleck am Kühlschrank – Brite (41) stirbt in den Flitterwochen

Durch ein Gasleck aus einer Flasche für den Kühlschrank soll nach ersten Erkenntnissen das tödliche Kohlenmonoxid ausgetreten sein. Das Paar habe geschlafen und dabei unbemerkt das Gas die ganze Nacht hindurch eingeatmet. Vermutlich sei der Tod des Opfers am Morgen eingetreten, so die lokale Webseite diariodemallorca.es.

Darum ist Kohlenmonoxid so gefährlich Kohlenmonoxid ist unsichtbar, Kohlenmonoxid ist geruchlos, Kohlenmonoxid ist ohne Geschmack Erste Anzeichen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sind Schwindel, Schläfrigkeit, Kopfschmerzen und Übelkeit. Kohlenmonoxid blockiert die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren. Gehirn und Organe werden nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Die Folgen sind oft tödlich: Man schläft einfach ein und wacht nicht mehr auf. Der Körper warnt den Menschen nicht durch Husten oder Atemnot.

Mallorca: Urlauber stirbt durch Kohlenmonoxidvergiftung

Die Todesursache liegt nach der Obduktion der Rechtsmedizin in Palma inzwischen vor. Es bestätigt den Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung. Ersthelfern vor Ort gingen sofort von einer Gasvergiftung aus. Alle Fenster in der Ferienwohnung seien zudem geschlossen gewesen, hieß es. Die 38-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus geliefert. Ob sie noch um ihr Leben kämpft, ist zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt.

