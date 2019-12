Apokalyptischer Schneesturm verschlingt New York - was dann passiert, ist kaum zu erkennen...

Metropole eingehüllt

Am Mittwochmittag gab der nationale Wetterdienst die Warnung für den Alarmzustand heraus. Was dann geschah, ist kaum zu erkennen...

Schneesturm zieht über New York - in 90 Minuten wird die Metropole eingeschneit.

Videoclips zeigen apokalyptische Bilder.

New York - Es mutet apokalyptisch an, wie ein Schneesturm über die amerikanische Metropole New York regelrecht herfällt und sie zu verschlingen scheint. Am Mittwoch zog über New York City und Teile von Long Island sowie Connecticut ein massiver Schneesturm hinweg.

Der nationale Wetterdienst hatte die Warnungen zu einem absoluten Alarmzustand für die betroffenen Regionen herausgegeben und in einer zweiten Warnung um eine Stunde verlängert. Es wurde vor eisigen Straßen und eingeschränkten Sichtverhältnissen gewarnt. Und eingeschränkt war die Sicht durchaus. Viele Bürger filmten den Sturm und teilten ihre Bilder auf Twitter.

Schneesturm zieht über New York: Apokalyptische Bilder

Verschiedene Kameras in der ganzen Stadt nahmen furchteinflößende Bilder auf. Die Zeitrafferaufnahmen des 90-Minuten Sturms wurden schließlich von NBC News zu einem beeindruckenden Video zusammengeschnitten.

Zu sehen ist, wie sich Wolken massiv über dem Meer aufbauen und scheinbar unaufhaltsam - und undurchdringlich von Wind in die Stadt getrieben werden - so lange, bis absolut nichts mehr zu sehen ist.

In Deutschland wird derweil der Wetterwechsel angekündigt, dennoch gibt es eine KATWARN-Meldung für eine Region.