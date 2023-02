„Monsterwellen“, Überschwemmungen, Ausnahmezustand: Tropensturm wütet in Neuseeland

Von: Patrick Huljina

Neuseeland wird nur wenige Wochen nach einem katastrophalen Hochwasser erneut von heftigen Unwettern heimgesucht. In Teilen des Landes gilt der Ausnahmezustand.

Auckland - Etwas mehr als zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen in Neuseelands größter Stadt Auckland ist die Region wieder von heftigen Unwettern betroffen: Der tropische Wirbelsturm „Gabrielle“ zog am Montag (13. Februar) mit Starkregen und heftigen Winden über die Nordinsel des Landes. Erste Ausläufer hatten den Pazifikstaat bereits am Sonntag erreicht.

Tropensturm wütet in Neuseeland: „Monsterwellen“, Überschwemmungen, Ausnahmezustand

Für den Wochenbeginn rechneten Meteorologen nun mit „Monsterwellen“ und einem „gewaltigen Sturm“, wie die Zeitung New Zealand Herald berichtete. In Auckland und anderen Städten wurden vorsorglich zahlreiche Flüge gestrichen. Auch viele Züge standen still. Die meisten Schulen blieben aufgrund des Wetters geschlossen. Zehntausende Haushalte waren ohne Strom.

Bei starkem Wind mit Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde und heftigen Regenfällen stürzten Bäume um, zahlreiche Straßen und Häuser wurden beschädigt. In weiten Landesteilen wurde wegen des Unwetters am Montag der Ausnahmezustand ausgerufen.

Tropensturm „Gabrielle“ sorgte in einigen Teilen Neuseelands für einen Ausnahmezustand – wie hier in Titirangi, einem Vorort von Auckland. © Diego Opatowski/AFP

„Wildes Wetter“ in Neuseeland: „Das Schlimmste haben wir noch vor uns“

In Städten wie Whangarei in der Region Northland und auf der Halbinsel Coromandel wurden Anwohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. „Das Schlimmste haben wir noch vor uns“, sagte Roger Bell vom neuseeländischen Zivilschutz. Teilweise seien bereits Böen von bis zu 160 Kilometern pro Stunde gemessen worden, twitterte der meteorologische Dienst MetService.

„Wir haben noch ein paar Tage wildes Wetter vor uns“, so die Prognose von MetService-Experte Angus Hines. Es habe noch nie so viele Unwetterwarnungen der höchsten Stufe in so kurzer Zeit gegeben. Bis Dienstag würden weitere Überschwemmungen, Stromausfälle und Straßensperrungen erwartet. „Gabrielle“ sollte im Laufe des Tages auch Teile der Südinsel erreichen.

Durch die Unwetter ereigneten sich bei Auckland auch Erdrutsche. © David Rowland/dpa

Neuseelands Premierminister mahnt: „Bleiben Sie drinnen, wenn Sie können“

Insgesamt ist rund ein Drittel der insgesamt 5,1 Millionen Einwohner Neuseelands von den Auswirkungen des Tropensturms betroffen – darunter auch Premierminister Chris Hipkins, der am Montag in Auckland festsaß. Er mahnte die Neuseeländer, sich wegen des Unwetters zunächst nicht ins Freie zu begeben. „Die Dinge werden schlimmer werden, bevor sie sich wieder bessern“, warnte er bei einer Pressekonferenz: „Bleiben Sie drinnen, wenn Sie können.“

Erst Ende Januar waren bei einem katastrophalen Hochwasser in Auckland vier Menschen ums Leben gekommen. Augenzeugen sprachen von den schlimmsten Überflutungen, die sie je erlebt hätten. Auch einige Teile des Flughafens der Metropole mit 1,6 Millionen Einwohnern standen unter Wasser. Die Einwohner der größten neuseeländischen Stadt kämpfen noch immer mit den Folgen – und sind nun erneut von heftigen Unwettern betroffen. (ph/dpa/afp)