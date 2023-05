Neun Tote nach Schüssen in Belgrader Schule

Die Polizei sperrt die Straßen um die Schule in Belgrad ab, Krankenwagen stehen bereit. © Darko Vojinovic/AP/dpa

Serbiens Hauptstadt im Schock: Ein Schüler dringt mit einer Waffe in eine Schule ein und eröffnet das Feuer. Über die Motive ist zunächst nichts bekannt.

Belgrad - Ein Schüler hat am Mittwoch in einer Belgrader Schule auf Mitschüler und Schulpersonal geschossen und dabei acht Kinder und einen Wachmann getötet. Das teilte das serbische Innenministerium auf seiner Homepage mit. Sechs weitere Schüler sowie ein Lehrer seien verletzt worden. Eine Schülerin schwebe in Lebensgefahr, berichtete das Medienportal „n1info.rs“. Zuvor hatte das serbische Staatsfernsehen RTS von acht Toten berichtet.

Ein Schüler der Schule, geboren im Jahr 2009, sei als Tatverdächtiger noch auf dem Schulhof festgenommen worden, teilte das Ministerium weiter mit. Über die Motive des Jugendlichen wurde zunächst nichts bekannt.

Zuvor hatte das Innenministerium zudem mitgeteilt, dass der Schüler die Schüsse aus der Pistole seines Vaters abgegeben habe. Das Nachrichtenportal „nova.rs“ berichtete unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass der 14-jährige Schüler der siebten Klasse in eine Klasse eingedrungen sei und dort das Feuer eröffnet habe. dpa