Nazareth-Sänger Dan McCafferty ist tot: „Traurigste Mitteilung, die ich je machen musste“

Von: Susanne Kröber

Balladen wie „Love Hurts“ und „Dream On“ machten die Hardrocker Nazareth weltberühmt. Jetzt verstarb ihr ehemaliger Frontmann Dan McCafferty im Alter von 76 Jahren.

Glasgow – Schwerer Schlag für die aktuellen Mitglieder der schottischen Hard-Rock-Band Nazareth. Sie trauern um ihren ehemaligen Sänger Dan McCafferty, der am Dienstag, 8. November 2022, um 12:40 Uhr verstorben ist, wie sein früherer Bandkollege, Nazareth-Bassist Pete Agnew, bei Facebook mitteilte.

„Die Welt hat einen der größten Sänger verloren“: Trauer um verstorbenen Nazareth-Frontmann Dan McCafferty

„Dan ist heute um 12:40 Uhr gestorben“, schreibt Pete Agnew auf der offiziellen Facebook-Seite von Nazareth. „Das ist die traurigste Mitteilung, die ich je machen musste. Maryann und die Familie haben einen wunderbaren liebevollen Ehemann und Vater verloren, ich habe meinen besten Freund verloren und die Welt hat einen der größten Sänger verloren, der je gelebt haben. Zu aufgebracht, um zu diesem Zeitpunkt noch mehr zu sagen.“

Die Welt trauert um Nazareth-Frontmann Dan McCafferty, hier bei einem seiner letzten Auftritte 2016 im Berliner Tempodrom. © imago

Dan McCafferty zählte 1968 zu den Gründungsmitgliedern von Nazareth. Mit seiner unverwechselbaren Stimme trug er maßgeblich zum großen Erfolg der Band aus der schottischen Stadt Dunfermline bei, die 1973 mit „This Flight Tonight“ in Deutschland einen Nummer-1-Hit landen konnten. Zu Weltstars wurden Nazareth spätestens mit den Balladen „Dream On“ und „Love Hurts“, wobei letztere ein Cover eines Hits der Everly Brothers darstellte. Am 8. November 2022 verstarb Nazareth-Sänger Dan McCafferty nun im Alter von 76 Jahren.

Nazareth: Mit Dan McCafferty verstarb das vorletzte Gründungsmitglied der Hard-Rock-Band

Nazareth-Bassist Pete Agnew war bereits seit der Schulzeit mit Dan McCafferty befreundet, gemeinsam traten sie in den 1960ern zunächst mit der Coverband The Shadettes auf, bevor sie sich in Nazareth umbenannten. Zu den Gründungsmitgliedern zählten noch Gitarrist Manny Carlton und Drummer Darrell Sweet. Nach dem Tod von Dan McCafferty ist von der Nazareth-Originalbesetzung nur noch Pete Agnew am Leben.

1999 verstarb Nazareth-Schlagzeuger Darrell Sweet an den Folgen eines Herzinfarktes, seitdem ist Pete Agnews Sohn Lee Drummer bei Nazareth. Besonders tragisch: Erst am 5. Juli 2022 starb mit Manny Carlton ein weiteres Nazareth-Gründungsmitglied, Carlton war bis 1990 Gitarrist der Band.

Nazareth: Seit 2015 ersetzt Carl Sentance Dan McCafferty als Leadsänger

Bereits 2013 zwang eine Lungenerkrankung Dan McCafferty, seine Karriere als Nazareth-Sänger zu beenden. Nach einem Zusammenbruch auf der Bühne bei einem Konzert in der Schweiz teilte er damals mit: „Ich leide an einer chronischen Lungenerkrankung, die mit den Jahren immer schlimmer geworden ist. Du weißt nie, wann es losgeht, und dann kannst du plötzlich nicht mehr atmen. Ich kann das der Band nicht länger antun. Ich kann die Jungs und die Fans nicht länger beschämen. Wenn man den Job nicht mehr machen kann, sollte man nicht bleiben. Dazu sind Nazareth zu groß.“

Ersetzt wurde Dan McCafferty zunächst durch Linton Osborn, seit 2015 ist der britische Rocksänger Carl Sentance Frontmann von Nazareth. Aktuell befinden sich Nazareth auf großer Europa-Tour, als Nächstes ist für den 11. November ein Auftritt in Flensburg geplant. Ob die kommenden Auftritte nach dem Tod von Dan McCafferty wie geplant stattfinden, ist bisher nicht bekannt. McCafferty hinterlässt seine Ehefrau Mary Ann, mit der er seit 53 Jahren verheiratet war, und die beiden Söhne Derek und Colin.