Deutsche Familie stirbt bei Flugzeugabsturz in Namibia – neuer Bericht nennt Details zur Ursache

Von: Teresa Toth

Nach einem tödlichen Flugzeugabsturz haben namibische Behörden einen ausführlichen Bericht veröffentlicht. Darin wird klar, warum die Maschine verunglückte.

München/Windhoek – Fünf Menschen kamen bei einem Flugzeugunglück in Namibia 2022 ums Leben. Unter den Todesopfern war eine vierköpfige Familie aus München. Sie hatten sich Ende August des vergangenen Jahres mit einem Kleinflugzeug von der Flussinsel Impalila auf den Weg nach Windhoek gemacht, als die Maschine plötzlich abstürzte. Jetzt gibt es neue Details zu den genauen Ursachen des tödlichen Unfalls.

Bericht über Ursachen des Flugzeugabsturz in Namibia – „Flugzeug neigte sich stark“

Die namibische Behörde für Flugunfalluntersuchungen (Namibia Civil Aviation Authority, NCAA) veröffentlichte im Mai einen ausführlichen Unfallbericht, in der sie zahlreiche Umstände auflistet, die bei dem Absturz eine Rolle gespielt haben sollen. Die Pilotin des Flugzeugs war demnach die 21-jährige Nicole Mienie, die sowohl eine gültige Fluglizenz als auch ausreichend Flugerfahrung besaß. Dennoch kamen mehrere Faktoren zusammen, durch die das Kleinflugzeug schließlich am Ufer des Sambesi-Flusses abstürzte.

Entscheidend sei vor allem ein Flugmanöver der Pilotin direkt nach Abheben der Maschine gewesen: „Nach dem Start machte die Pilotin eine frühe Linkskurve. Das Flugzeug neigte sich stark und drehte nach links ab“, erklären die Behörden in dem 30-seitigen Bericht. Durch die scharfe Linkskurve habe die linke Tragfläche einen Baum neben dem Fluss gestreift.

Zu viel Gepäck soll zum Absturz des Flugzeugs in Namibia beigetragen haben

Das Manöver sei zudem deutlich zu langsam ausgeführt worden. Die Pilotin steuerte das Flugzeug mit umgerechnet etwa 120 km/h in die Linkskurve, wodurch die Maschine ins Trudeln geriet. Danach stürzte das Flugzeug in den Fluss, wo zuerst die rechte Tragfläche und dann der Bug des Flugzeugs auf das Wasser aufschlugen.

Neben dem fehlgeschlagenen Linksabbiegemanöver sei das Flugzeug außerdem viel zu schwer beladen gewesen. Die Pilotin schien die Gewichtsgrenze zwar im Blick gehabt zu haben – so lud sie vor Abflug zwei Gepäckstücke ab – dennoch befanden sich an Board zu viele schwere Gegenstände, sodass die Gewichtsgrenze erheblich überschritten wurde. Messungen ergaben ein Übergewicht von rund 34 Kilo, was höchstwahrscheinlich zu dem Absturz beigetragen habe.

In Namibia stürzte 2022 eine Cessna-Maschine ab. Fünf Menschen starben, darunter eine fünfköpfige Familie aus Bayern. (Symbolfoto) © Markus Obländer/Imago

Neue Details über Flugzeugunglück in Namibia – Rettung der Familie gestaltete sich schwierig

Das Flugzeug, eine Cessna Centurion, ist dem Bericht zufolge allerdings voll funktionstüchtig gewesen. „Nachdem alle erforderlichen Triebwerkstests durchgeführt wurden, wurde festgestellt, dass das Triebwerk vor dem Absturz den Konstruktionsspezifikationen entsprach. Es wird daher davon ausgegangen, dass das Triebwerk nicht zu dem Unfall beigetragen hat“, schlussfolgern die Behörden. Auch das Wetter sei kein mitbestimmender Faktor bei dem tödlichen Unglück in Namibia gewesen: Es gab keinen Niederschlag und die Sicht war klar.

Ferner geht aus dem Bericht hervor, dass sich die Rettungsmaßnahmen nach dem Absturz der Maschine schwierig gestalteten. Erst nach rund 40 Minuten sei es Einheimischen gelungen, zu dem Wrack vorzudringen und ein Loch in das Cockpit zu sägen. Zu diesem Zeitpunkt waren sowohl die Pilotin als auch die vierköpfige Familie aus München bereits tot.

Nach Absturz eines Flugzeugs mit deutscher Familie: Schwere Vorwürfe gegen Veranstalter

Obwohl die Pilotin vor dem Flugzeugunglück insgesamt rund 310 Flugstunden absolvierte, machen erfahrene Piloten dem Safari-Veranstalter „Scenic Air“, der den Urlaub der Familie plante, nun schwere Vorwürfe, wie Bild berichtet. „Eine unerfahrene Pilotin, die erst seit weniger als einem Jahr kommerziell flog, wurde zu einer ihr unbekannten Piste geschickt und nicht sauber gebrieft“, soll ein Cessna-Pilot gegenüber dem Boulevardblatt erklärt haben. Ihm zufolge stehe außer Frage, dass der tragische Unfall hätte vermieden werden können.

