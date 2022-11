Nach Twitter-Entlassungen: Elon Musk will Mitarbeiter plötzlich wieder zurück

Von: Alexander Eser-Ruperti

Teilen

Unmittelbar nach seinem Twitter-Kauf entließ Elon Musk kurzerhand tausende Mitarbeiter. Nun stellt er fest: Einige von ihnen braucht er noch.

San Francisco – Als großer Arbeitnehmerfreund generiert sich Elon Musk nicht, doch das wäre ihm vor dem Hintergrund aktueller Berichte auch schwerlich abzunehmen. Sein Kauf von Twitter bereitet Sorgen: Tausenden Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern des Konzerns, weil sie ihren Job verlieren. Und vielen Beobachtern, weil sie einen Anstieg von Hassrede befürchten. Nun ist dem reichsten Mann der Welt eingefallen: Einige der entlassenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht er noch, um seine Pläne umzusetzen.

Es folgt die Rolle Rückwärts und die nächste Absurdität, des Elon Musk. Auch in Deutschland wird die Übernahme mit Blick auf die Zukunft von Twitter sorgenvoll beobachtet.

Elon Musks Twitter-Kauf: Holt er gefeuerte Mitarbeitende teilweise zurück?

Es ist die nächste absurde Nachricht rund um Elon Musks Twitter-Kauf: Aktuellen Berichten zufolge plant der neue Twitter-Chef, einen Teil der erst kürzlich entlassenen Belegschaft zurückzuholen. Damit gibt er nicht dem Druck einer Klage gegen Twitter nach, die einige Angestellte eingereicht hatten, sondern einer eigennützigen Kalkulation: Man braucht sie noch im Unternehmen.

Wie der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, sollen einige Angestellte entlassen worden sein, bevor man bei Twitter erkannt habe, dass man ihre Fähigkeiten für die Ausarbeitung neuer Funktionen benötigen würde. Andere wiederum seien „versehentlich“ gefeuert worden, so Bloomberg. In der Konsequenz scheint man bei Twitter zahlreiche Mitarbeiter zurückholen zu wollen.

Twitter: Elon Musk hatte zuvor tausende Mitarbeiter gefeuert und eine Klage dafür kassiert

Es war eine seiner ersten Amtshandlungen bei Twitter: Elon Musk hatte kurzerhand fast die Hälfte der Belegschaft, also etwa 3700 Mitarbeitende, entlassen. Besonders skandalös: Über ihre Zukunft hatten die Mitarbeitenden via E-Mail erfahren. Wen das Unternehmen behalten wollte unterrichtete es auf der Dienst-E-Mail-Adresse. Diejenigen, die gehen mussten, erfuhren das aus einer Nachricht auf ihrem persönlichen E-Mail-Account – oder dadurch, dass ihre Zugriffe auf die Dienst-Mail-Accounts plötzlich nicht mehr funktionierten.

Multimilliardär Elon Musk will kürzlich entlassene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückholen. (Archivbild) © Patrick Pleul/dpa

Im Zuge der Entlassungen hatte es auch eine Klage gegen Twitter gegeben. Bei einem Bundesgericht in San Francisco war eine Sammelklage eingegangen, der Vorwurf unter anderem: Elon Musk habe gegen kalifornisches Recht verstoßen, indem er die Rauswürfe nicht früh genug ankündigt hatte. Die Anwältin Shannon Liss-Riordan zitierte der Spiegel mit den Worten: „Die Klage eingereicht, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie ihre Rechte nicht durch Unterschrift aufgeben sollten und dass sie eine Möglichkeit haben, ihre Rechte zu verfolgen.“

Twitter und Elon Musk: SPD stellt strengere Aufsicht der Plattform zur Debatte

Die Kombination Twitter und Elon Musk bereitet vielen kritischen Beobachtern Sorgen. Es wird davon ausgegangen, dass der Milliardär Hassrede Tür und Tor öffnen könnte, ein Vorbote dafür war möglicherweise ein Rassismus-Peak auf der Plattform kurz nach der Übernahme. Es besteht die Befürchtung, Musk könnte „Meinungsfreiheit“ mit „Recht auf Hetze“ verwechseln. SPD-Chef Lars Klingbeil erklärte dem Handelsblatt: „Dass Twitter jetzt von jemandem übernommen wird, der das Netzwerk noch mal viel stärker politisch einsetzen will, halte ich für hochproblematisch.“ Er ergänzte: „Sollte die Meinungsvielfalt weiter angegriffen werden, müssen die Behörden konsequent durchgreifen.“

Auch der UN-Menschenrechtschef Volker Türk hatte sich in einem offenen Brief an Twitter gewandt. Er schrieb, die Entlassungen nahezu aller Expertinnen und Experten für Menschenrecht und Ethik seien „kein ermutigender Auftakt“. Türk bekannte zudem, er schreibe „mit Sorge und Unbehagen über unsere digitale Öffentlichkeit und die Rolle, die Twitter darin spielt“ – eine Sorge, die er nicht nur mit Lars Klingbeil teilt.