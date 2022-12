Nach Raubüberfall auf Juweliergeschäft: Täter auf der Flucht

Eine Mitarbeiterin der Spurensicherung untersucht nach dem Überfall eine eingeschlagene Vitrine. © Daniel Bockwoldt/dpa

Drei Räuber überfallen in Hamburgs Innenstadt ein Juweliergeschäft. Mit Hämmern zertrümmern sie Vitrinen, bedrohen die Angestellten mit einer Schusswaffe und erbeuten Schmuck und Uhren.

Hamburg - Nach einem Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Hamburgs Innenstadt sind drei Tatverdächtige weiter auf der Flucht. Die unbekannten Täter waren am frühen Dienstagabend in ein Juweliergeschäft in Hamburgs Innenstadt gegangen, hatten dort mit zwei Vorschlaghämmern Vitrinen eingeschlagen und hochwertigen Schmuck sowie Uhren erbeutet, wie ein Sprecher der Polizei Hamburg am Mittwochmorgen sagte.

Den Angaben zufolge hatte ein Täter bei dem Überfall eine Schusswaffe bei sich, mit der er die Angestellten im Geschäft bedrohte, während zwei weitere Täter den Schmuck aus den Vitrinen nahmen.

Zum genauen Wert der Beute machte der Sprecher keine Angaben. Es handele sich um einen „hohen Betrag“. Nach den Tätern, die auf E-Rollern geflüchtet seien, wurde anschließend gesucht. Eine Spur führte zum S-Bahnhof Stadthausbrücke, verlief sich dort jedoch. Zwei E-Roller sowie schwarze Handschuhe, welche die Täter vermutlich trugen, wurden sichergestellt, wie es weiter von der Polizei hieß. Nach etwa dreieinhalb Stunden der Fahndung, die „ohne besondere Ergebnisse“ verlief, wurde die Suche nach den Tätern vorerst beendet. Weitere Details und Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. dpa