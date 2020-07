Nach Masseninfektionen: Neue Corona-Verordnung für Fleischbetriebe in Baden-Württemberg

Hunderte Infizierte in Fleischfabriken

+ © Uli Deck/dpa Coronavirus in Baden-Württemberg: In der Fleischfabrik Müller im Enzkreis kam es zu einer Masseninfektion. © Uli Deck/dpa

In den vergangenen Wochen häuften sich die Infektionen mit dem Coronavirus in Fleischbetrieben - auch in Baden-Württemberg. Eine neue Corona-Verordnung schreibt den Fabriken nun strenge Regeln vor.

Stuttgart/Enzkreis - Schlachtbetriebe waren in den vergangenen Wochen besonders stark von Corona-Ausbrüchen betroffen. Die Zahl der Fälle in der Fleischfabrik Müller im baden-württembergischen Enzkreis belief sich auf mindestens 400.

Wie BW24* berichtet, hat die Landesregierung in Baden-Württemberg den Fleischbetrieben nun strenge Corona-Regeln auferlegt. Ab sofort müssen Fabriken wie Müller ihre Mitarbeiter täglich auf Symptome überprüfen, bei mehr als 100 Mitarbeitern muss die gesamte Belegschaft zwei Mal pro Woche einen Corona-Test durchführen.

Um die Verbreitung des Coronavirus in Baden-Württemberg einzudämmen, gelten außerdem Hygieneauflagen wie Maskenpflicht und Mindestabstand (BW24* berichtete). *BW24 ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.