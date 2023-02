Nach Erdbeben in der Türkei und Syrien: Helfer aus Osnabrück kehren zurück

Von: Alexander Eser-Ruperti

Auch aus Deutschland haben sich Helfer im Zuge des Erdbebens in Richtung Türkei und Syrien aufgemacht. Ein Team aus Osnabrück hat seine Mission jetzt beendet.

Osnabrück – Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien gibt es Meldungen über mehr als 28.000 Todesopfer und die Zahlen steigen weiter. Mit voranschreitender Zeit sinkt indes die Hoffnung, noch Überlebende unter den Trümmern zu bergen. An der Rettungsmission vor Ort beteiligt war auch ein Team aus Niedersachsen, das nun nach Deutschland zurückgekehrt ist. Ihm ist es in der Türkei gelungen, Leben zu retten. Klar ist: Das Ausmaß der Katastrophe in den betroffeneren Regionen wird erst nach und nach in seinem vollen Umfang deutlich.

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Helferinnen und Helfer aus Osnabrück zurückgekehrt

Im Zuge des Erdbebens in der Türkei und Syrien haben sich auch aus Deutschland verschiedene Einsatzkräfte auf den Weg gemacht, um Katastrophenhilfe zu leisten. Eines dieser Teams stammt von der Osnabrücker Organisation @fire, die sich auf Erdbeben und Waldbrände spezialisiert hat und durch Spenden finanziert wird. Nach eigenen Angaben ist es den 40-Helferinnen und Helfern der Organisation, die mit drei Rettungshunden in die Türkei gereist waren, gelungen, insgesamt fünf Menschen aus eingestürzten Gebäuden zu retten. Noch 110 Stunden nach der Erschütterung konnten sie eine 15-Jährige in Kahramanmaraş lebend aus den Ruinen befreien, so der NDR.

Nun ist das Team der Osnabrücker Organisation nach Deutschland zurückgekehrt, die Rettungsarbeiten der Gruppe sind eingestellt. Von @fire heißt es nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks, besonders bei den tiefen Temperaturen seien die Überlebenschancen Verschütteter nicht hoch. Hinzu käme, dass nur sehr selten länger als drei Tage ohne Wasser überlebt werden könne, so die Organisation laut NDR – die Hoffnung, weitere Überlebende zu finden, sei deshalb nur noch gering.

Erdbeben aktuell: Uno befürchtet bis zu 50.000 Tote

Die Opferzahlen im Rahmen des Erdbebens aktuell steigen weiter, die Bergungsarbeiten sind längst nicht abgeschlossen. Die Uno befürchtet, die Zahl der Toten könnte noch auf über 50.000 steigen. Bis zum Samstag waren nach Angaben der FAZ in der Türkei 24.617 Todesopfer geborgen worden, in Syrien und den kurdisch verwalteten Gebieten soll sich die Zahl laut der Zeitung auf mindestens 3574 Menschen belaufen. Die Suche nach Vermissten geht indes weiter, der Bedarf an Hilfe für Überlebende ist riesig.

Der Türkei zufolge sind insgesamt etwa 24,4 Millionen Menschen von dem Erdbeben betroffen. Laut FAZ sind über 166.000 Einsatzkräfte an den Rettungs- und Hilfseinsätzen beteiligt. Auch aus dem Ausland hat die Krisengebiete viel Hilfe erreicht: Insgesamt 8000 ausländische Helferinnen und Helfer aus 68 Ländern sollen an den Einsätzen vor Ort beteiligt sein.

Während die Überlebenschancen der Verschütteten immer geringer werden, offenbart sich der volle Umfang der Katastrophe erst nach und nach, dazu gehört: Durch die vielen noch nicht geborgenen Leichen steigt die Gefahr von Seuchen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe in den betroffenen Regionen bleibt groß – und das auf nicht absehbare Zeit.