USA: Mutter knipst ihre Tochter neben einem Baum - dann folgt großer Schock

Dieses Foto von Joy Mills aus Alabama sollte eigentlich nur den ersten Schultag ihrer Tochter festhalten. Doch dann folgte der Schock.

Auburn/USA - Stolz posiert Brooke Mills am ersten Schultag ihres siebten Schuljahrs im Vorgarten ihres Zuhauses. Mit ihrer Schultasche auf dem Rücken und der Hand auf der Hüfte setzt sich die Schülerin vor einem Baum in Szene. Kaum ist das Foto im Kasten, macht ihre Mutter Joy Mills eine schreckliche Entdeckung. Ihre Tochter schwebte die ganze Zeit über in großer Gefahr.

Als Joy Mills kurz darauf das Foto über Facebook teilte, dürfte das schreckliche Detail nicht sofort für jeden sichtbar gewesen sein. Doch bei genauerem Hinsehen wird klar: Hätte Brooke Mills an diesem Tag nur etwas näher an dem Baum gestanden, hätte der erste Schultag für sie in einem schlimmen Drama enden können. Denn nur knapp hinter dem Rücken des Mädchens hing eine Schlange im Baum.

Im Gespräch mit dem Blatt The Dodo erklärt die Mutter kurz darauf: „Sie war so gut getarnt. Erst als ich genauer hinsah, realisierte ich, was es war.“ Wie Joy Mills in dem Interview ausführt, habe sie ihre Tochter sofort zu sich gerufen. Die Schülerin sah die gut versteckte Überraschung im Baum erst, als sie in sicherer Entfernung war.

„Wir konnten nicht glauben, wie nah die Schlange war, als wir uns das Foto auf meinem Handy anschauten“, zeigt sich die Mutter noch immer entsetzt. Als die beiden die Aufnahme später genauer unter die Lupe nehmen, wird sichtbar: die Schlange hebt sogar den Kopf und blickt direkt in die Richtung der jungen Schülerin. „Als sie das realisiert hat, war sie einfach sprachlos“, erklärt Joy Mills.

