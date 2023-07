Noch im Programm: Bayerischer Radiosender spielt weiterhin Musik von Rammstein

Nach den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann steht die Frage im Raum, ob die Musik der Band weiterhin im Radio gespielt wird. Wir haben nachgefragt.

München - Die Vorwürfe gegen Till Lindemann lassen seit Anfang Juni eine ganze Nation diskutieren. Mehrere Frauen werfen dem Frontsänger der Band Rammstein vor, sowohl sexuelle Gewalt als auch Machtmissbrauch ausgeübt zu haben. Er ließ einen Anwalt einschalten und die Musikgruppe gab auf Instagram ein offizielles Statement zu der Debatte ab.

Doch was bedeutet das für die Konzerte und die Musik der Band im Radio? Die Musiker stehen weiterhin auf der Bühne und waren unter anderem in München zu Gast. Bei dem Großteil der Radiosender stellt sich allerdings gar nicht erst die Frage, ob sie die Lieder weiterhin in ihrem Programm spielen. IPPEN.MEDIA hat bei einigen bayerischen Radiosendern nachgefragt.

Rammstein im Radio?: Nachfrage bei bayerischen Radiosendern

Der Bayerische Rundfunk betreibt etwa Bayern 1, Bayern 2 und Bayern 3. Auf unsere Anfrage antworteten sie: „Die Musik von Rammstein taucht ohnehin nicht im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks auf, weil sie nicht zur Klangfarbe der jeweiligen Programme passt.“

Dieser Tenor lässt sich auch bei Radio Energy heraushören. „Unser Musik-Genre ist so weit weg davon, dass wir uns darüber keine Gedanken machen müssen.“ Ähnlich verhält es sich bei Antenne Bayern. Für den Sender spiele laut einer Pressesprecherin Rammstein keine Rolle. „Insofern stellt sich die Frage hier grundsätzlich nicht.“

Bayerischer Radiosender spielt weiterhin Musik von Rammstein: Neutrale Berichte zu Vorwürfen

Für einen anderen Sender der Antenne Group, Rock Antenne, ist Rammstein jedoch schon relevant. Nach Angaben der Pressesprecherin wird die Musik der Band weiterhin im Programm gespielt. Allerdings berichte Rock Antenne auch zeitgleich neutral über die Vorwürfe. „Die Rockstation lehnt gleichermaßen jede Form von Gewalt und Zwang, „victim blaming“ sowie Vorverurteilungen grundsätzlich ab“, heißt es. „Die Situation ist noch immer unklar, und die Vorwürfe wiegen schwer. Rock Antenne wünscht daher eine schnelle Klärung für alle Beteiligten und baut weiterhin auf konstruktiven Journalismus.“

Nach wie vor gilt die Unschuldsvermutung für Till Lindemann, denn bewiesen ist dem Sänger noch nichts. Wo die weitere Debatte aber hinführt, ist offen. (ly)

