Reise-Bloggerin (24) grausam ermordet: Ihre Leiche wurde in einen Koffer gestopft

Ekaterina Karaglanova

+ © Instagram katti_loves_lifes Ein Selfie von Ekaterina Karaglanova im August 2018. © Instagram katti_loves_lifes

Ein grausames Verbrechen kostete der russischen Reise-Bloggerin Ekaterina Karaglanova das Leben. In einem Koffer in ihrer Wohnung wurde die Leiche der 24-Jährigen entdeckt.

Moskau - Vor wenigen Tagen noch postete die Reise-Bloggerin Ekaterina Karaglanova aus ihrem Korfu-Urlaub, jetzt ist die 24-Jährige, die auch als Model arbeitete tot. Russischen Medienberichten zufolge wurde sie am Samstag ermordet in ihrer Wohnung in Moskau gefunden.

Bloggerin ermordet - Leiche in Koffer entdeckt

Nachdem das Model längere Zeit keinen Kontakt zu ihren Eltern hatte, begannen diese sich Sorgen zu machen. Sie baten den Vermieter, nach ihrer Tochter zu sehen. Der machte die schreckliche Entdeckung. Nach Informationen des russische Boulevardmagazins starhit.ru, fand er die Leiche der jungen Frau nackt und mit durchgeschnittener Kehle in einem Koffer.

Mord an Reise-Bloggerin in Moskau: Polizei geht von Beziehungstat aus

Wie erste Ermittlungen der Polizei ergeben haben sollen, könnte eine Beziehungstat hinter dem Verbrechen stecken. Als Motiv soll Eifersucht im Raum stehen. Laut Bericht von starhit.ru war das Model inzwischen mit einem 52 Jahre alten Sponsor liiert. Von ihrem 32-jährigen Freund soll sich Karaglanova kürzlich getrennt haben. Zudem gibt es Berichte, wonach sie als Escort-Girl gearbeitet haben soll.

Reoise-Bloggerin Ekaterina Karaglanova tot - letzter Post kurz vor ihrem Tod

Am 22. Juli hatte das Model das letzte Foto auf ihrem Instagram-Profil gepostet. Darauf ist die 24-Jährige in einem schwarzen Spitzenoberteil an einem Pool zu sehen. Aufgenommen wurde es auf der griechischen Ferieninsel Korfu, wie sie selbst in ihrem Kommentar zu dem Foto schrieb.

Beileidsbekundungen auf Instagram

Unzählige Beileidsbekundungen sind unter den Fotos auf Instagram zu lesen. Als „Kati K.“ hatte die Russen inzwischen mehr als 86.000 Follower (Stand 30. Juli 2019). Sie arbeitete nicht nur als Bloggerin und Model, sondern studierte außerdem Medizin.

va