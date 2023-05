Handy fällt in Badewanne – 16-Jährige stirbt bei Telefonat

Von: Marcus Giebel

Eine 16-Jährige lädt ihr Handy auf, während sie in einer Badewanne liegt und mit einer Freundin telefoniert. Wenig später ist sie tot.

Montefalcione – War es eine Unachtsamkeit, die sie das Leben kostete? Oder waren ihre Finger zu glitschig? Ganz sicher war es eine tödliche Verbindung. Denn eine 16-Jährige starb im Haus ihrer Eltern infolge eines Stromschlags, als sie ein Bad nahm. Verursacht wurde der tödliche Stromschlag durch ihr Handy, das sie gerade auflud, während sie im Wasser lag und mit ihrer besten Freundin telefonierte.

Das Unglück, das viele Fragen aufwirft, ereignete sich am Dienstagabend (2. Mai) in der kleinen Gemeinde Montefalcione in der Provinz Avellino in Italien, die zur Region Kampanien gehört. Wie die italienische Tageszeitung Corriere della Sera berichtet, war die Teenagerin allein zu Hause. Die Freundin am anderen Ende der Leitung hörte demnach plötzlich einen Schrei, dann herrschte Stille. Umgehend rief sie Hilfe.

Als die Eltern nach Hause kamen, kam bereits jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte stellten nur noch den Tod fest, eine Obduktion wurde angeordnet.

16-Jährige stirbt durch Stromschlag in Badewanne: „Tragödie trifft ganze Gemeinde ins Herz“

Die ganze Region ist betroffen, denn der Vater leitet dem Bericht zufolge eine beliebte Metzgerei in einem Nachbarort. Die Tochter half dort oft aus. Sie war ein Einzelkind, strebte eine Ausbildung zur Köchin an. In ihrer Trauer versammelten sich Klassenkameraden schweigend vor der Schule, auf dem Platz der 16-Jährigen legten sie Orchideen und Lilien nieder, wie auf einem Foto zu sehen ist.

Mathelehrerin Assunta Muollo beschreibt sie laut Medienberichten als „sonniges Mädchen, fleißig und voller Menschlichkeit“. Sie habe immer über ihren Ehrgeiz gescherzt, Sterneköchin werden zu wollen. Im Dorf heißt es, sie sei ein Mädchen gewesen, das sich jeder als Tochter gewünscht habe. Bürgermeister Angelo Antonio D’Agostino sprach von einer „Tragödie, die die Familie und die ganze Gemeinde ins Herz trifft. Für ein Leben, das im Alter von 16 Jahren endet, gibt es keine Worte, die ausreichen.“

Der Tag der Beerdigung am Freitag wurde auch zum offiziellen Trauertag ausgerufen. Die Flaggen am Rathaus hingen auf halbmast. Geschäfte und öffentliche Einrichtungen sollten während der Trauerfeier ihre Rollläden herunterlassen, berichtet avellinotoday. „Vergnügungen und Freizeitaktivitäten sowie alle Verhaltensweisen und Initiativen, die dem trauernden Charakter der Zeremonie und dem städtischen Anstand zuwiderlaufen“, waren laut dem Bürgermeister untersagt. Das Leben stand quasi still, während der 16-Jährigen die letzte Ehre erwiesen wurde.

Tragisches Unglück: In Italien starb eine 16-Jährige infolge eines Stromschlags in der Badewanne. (Symbolbild) © Frank Roeder/Imago

Trauer um 16-Jährige nach Stromschlag: „Jetzt bist du der schönste Engel“

Ihre beste Freundin, die das tödliche Missgeschick am Telefon miterleben musste, gedachte ihr mit einem Gedenkvideo auf TikTok. Darin heißt es: „Du bist in den Himmel geflogen, meine Liebe, und hast während eines Videoanrufs meinen Namen geschrien.“ Diesen Moment werde sie nie vergessen.

Die 16-Jährige war selbst in den sozialen Medien sehr aktiv. Unter ihren Posts sammeln sich viele Kommentare voller Trauer. „Du hast mich allein gelassen“, zitiert der Corriere della Sera eine Cousine. Freunde schrieben: „Jetzt bist du der schönste Engel.“ Wie offen sie selbst durchs Leben ging, verdeutlichte auch ein Post auf Instagram, indem sie feststellte: „Man sagt, wer nicht springt, kann nicht fliegen.“

