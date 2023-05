Gottschalk trauert um Tina Turner – ein „Wetten, dass..?“-Moment blieb ihm besonders in Erinnerung

Von: Bjarne Kommnick

Tina Turner ist verstorben, die Welt ist in Trauer. TV-Moderator Thomas Gottschalk erinnert sich an gemeinsame Momente mit der Musik-Ikone.

München – Thomas Gottschalk ist in seiner Karriere vielen Weltstars begegnet. Nach dem unerwarteten Tod von Rock-Legende Tina Turner ist klar: Die Musikerin war einer der ganz besonderen Menschen, die der TV-Moderator auf seinem Weg kennenlernen durfte. Auf Instagram meldet er sich zu Wort und erinnert mit Bildern an gemeinsame Momente, die Turner und Gottschalk miteinander geteilt haben. In Interviews fühlte er außerdem immer wieder in die Gefühlswelt der Sängerin rein. Was verbindet Gottschalk und Turner miteinander?

„War eine Powerfrau“: Gottschalk erinnert auf Instagram an Tina Turner und gemeinsame Momente

Auf Instagram schreibt Gottschalk: „Sie war eine Powerfrau. Eine der ersten und eine der letzten! Ein Song von ihr hieß: ‚I might have been Queen‘. Für mich war sie das!“ Sechs Bilder erinnern an gemeinsame TV-Auftritte von Turner und Gottschalk. Das erste Bild zeigt einen Ausschnitt aus der TV-Sendung „Disco, Disco, Disco“ im Sommer 1979. Es folgen zwei Bilder aus der von Gottschalk moderierten Sendung „Na sowas!“ und zwei Bilder von „Wetten, dass..?“. Die Serie wird durch ein Bild der beiden auf der „Ein Herz für Kinder“-Spendengala abgeschlossen.

Thomas Gottschalk teilt viele Momente mit dem verstorbenen Welstart Tina Turner. © Thomas Köhler / dpa

Die Fotos zeigen, dass Gottschalk und Turner – zu mindestens auf der Bühne – ein harmonisches Miteinander hatten. Ob gemeinsames Tanzen, Lachen, Umarmen oder sogar Küsschen, Gottschalk präsentiert viele schöne Momente mit der Rock-Legende. Doch auch hinter der Bühne sollen die beiden sich prächtig verstanden haben.

Gottschalk über Tina Turner: „War von unglaublicher Lebensfreude“

Gegenüber SW3 erklärte der TV-Moderator: „Sie war von einer unglaublichen Lebensfreude, also sie war eigentlich immer guter Laune. Man erlebt ja in diesem Beruf viele Künstler, die zusammenklappen, wenn die Kameras weg sind und Tina Turner hat nicht dazu gehört“. Einen ganz besonderen Moment zwischen den beiden habe es jedoch auf der Bühne gegeben: „Sie hat gerne getanzt. Sie hat mich auch bei ‚Wetten, dass..?‘ zum Tanzen aufgefordert“ – etwas, was wohl nur die wenigsten Menschen von sich behaupten können.

Doch er spricht dabei auch über die schweren Zeiten, mit denen Turner zu kämpfen hatte: „Sie war auch mit einer Vergangenheit belastet, die andere Frauen wahrscheinlich aus der Bahn geworfen hätte. Tina Turner aber nicht.“ In der Fernsehsendung „Na sowas!“ im Jahre 1986 war einer der Momente, in denen er Turner, die 2009 ihr Abschiedskonzert in München gab, als Gast begrüßen durfte. Damals fragte er auch in die Gefühlswelt von Turner.

„Habe niemals aufgehört“: Konzert mit den Rolling Stones als Wendepunkt in Turners leben

„Gab es einen Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt ist Schluss, ich glaube nicht mehr an mich?“, fragte Gottschalk und spielte damit auch auf eine damalige Karrierepause der Musikerin an. Sie antwortete damals: „Nein, ich habe eigentlich niemals wirklich aufgehört, ich habe ja die ganze Zeit gearbeitet“ und erklärt „ich wollte einfach weitermachen“. Als Wendepunkt aus ihrer Auszeit erklärte sie, dass sie ein Konzert mit den Rolling Stones gespielt habe. Sie erklärt: „Und dann habe ich gesagt, ja, das ist die richtige Richtung, das will ich machen und dann habe ich mein Comeback gestartet.“