Model (26) stirbt auf Laufsteg: Experten haben traurigen Verdacht

Familie musste Drama live mit ansehen

+ © Screenshot Instagram @talescotasoficial Tales Soares verstarb plötzlich auf dem Laufsteg. Seine Familie kann sich den Tod nicht erklären. © Screenshot Instagram @talescotasoficial

Model Tales Soares (26) ist während der Fashion Week in São Paulo auf dem Laufsteg zusammengebrochen und gestorben. Ärzte haben nun einen traurigen Verdacht.

Model (26) stirbt auf Catwalk - Ärzte haben traurigen Verdacht

Update vom 30. April: Noch immer herrscht Ungewissheit rund um den plötzlichen Tod des 26-jährigen Männermodels Tales Soares vergangenen Samstag bei der Fashion Week in São Paulo. Die Polizei vor Ort geht brasilianischen Medienberichten zufolge von einem „plötzlichen Tod ohne erkennbare bestimmende Ursache“ aus. Auch das Management des jungen Mannes hat sich auf Instagram zum schrecklichen Vorfall geäußert: "Wir betonen, dass Tales nie über gesundheitliche Probleme gesprochen oder sich beschwert hat. Er hatte eine gesunde Ernährung (er war Vegetarier), verwendete keine illegalen Substanzen und war vollständig fähig, an der Show teilzunehmen. Wir erwarten den medizinischen Bericht und bitten um Respekt in dieser Zeit der tiefen Traurigkeit."

Wie verschiedene internationale Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur „FocusOn News“ berichten, hat Rogério Campaneli von "Base"-Management einen Verdacht der Mediziner geäußert, die sich um Soares gekümmert haben: "Ärzte vermuten, dass Tales ein angeborenes Problem haben könnte. Sie glauben, dass er auf dem Laufsteg gestorben ist."

Mittlerweile sind weitere traurige Details ans Licht gekommen. Gabriela Gomes, Schwester des verstorbenen Brasilianers, erzählte dem Nachrichtenportal g1.globo.com, dass sich die Familie des Models das schreckliche Ereignis bei einer Online-Übertragung der Show live mit ansehen musste, da sie 500 Kilometer von São Paulo lebt. Weil die Angehörigen aber nicht verstehen konnten, was auf dem Laufsteg passiert war, als der junge Mann zusammenbrach, hatten sie sofort bei der Organisation des Events angerufen und erfahren, dass Tales in einem Krankenhaus behandelt wurde. Kurz darauf die Schocknachricht: Er war tot. Auch die 28-Jährige kann sich nicht erklären, woran ihr Bruder starb. Wie sie dem brasilianischen Nachrichtenportal erzählte, habe sie von keinen gesundheitlichen Problemen des jungen Mannes gewusst.

Auch Heloisa Cotta, Mutter von Tales, ist geschockt. Nur 40 Minuten vor der Show habe sie noch mit ihrem Sohn telefoniert, heißt es im Interview weiter. Bei dem Telefonat habe sie den 26-Jährigen gefragt, was er an dem Tag gegessen habe, und er sagte, er habe Kuchen gegessen. Die Frau beschreibt das Model als „super gesund“. Zudem habe der Mann viel Sport getrieben, und sie sei sich sicher, er habe auch nie Drogen genommen.

Doch leider handelt es sich auch nicht um den ersten Schicksalsschlag für Heloisa, Gabriela und ihre Familie. Vor zwölf Jahren starb auch einen weiterer Sohn der Frau, also der Bruder von Tales. Er starb während seiner Arbeit als Militär bei einem Autounfall.

Model (26) stirbt auf Catwalk - kurz vorher postete er noch Bilder und Videos

Unsere Erstmeldung vom 28. April 2019:

São Paulo - Schrecklicher Zwischenfall auf der Fashion Week in São Paulo. Männermodel Tales Soares, der unter dem Künstlernamen Tales Cotta arbeitete, geriet plötzlich auf dem Laufsteg ins Straucheln, wie Bild berichtet. Der 26-Jährige sei auf den Boden gefallen, habe sich aber noch bewegen können, hieß es. Sanitäter hatten ihn noch auf dem Catwalk behandelt, im Krankenhaus wurde er später für tot erklärt. Wenig später hätten die Organisatoren der Modemesse seinen Tod bestätigt. Angaben zur Todesursache gebe es bisher noch nicht.

+ Sanitäter kümmerten sich um den 26-Jährigen. Jede Hilfe kam aber zu spät. © dpa / Leco Viana

Model stirbt auf dem Laufsteg - kurz vorher postete er noch etwas auf Instagram

Vor der Show postete der Brasilianer noch Fotos und kurze Videos auf Instagram, unter anderem auch in einer Story.

Zuletzt lief Tales Cotta für das Label „Ocksa“, das sich auf Instagram tief geschockt zu dem Tod des Models äußerte. „Das ganze Team von Ocksa trauert zutefst und ist völlig schockiert über die Nachricht vom Tod von Tales Cotta. Unser tiefstes Mitgefühl geht an die Familie und an die Freunde.“

Auch in Deutschland verstarb kürzlich ein Influencer viel zu früh: Carl Jakob Haupt erlag mit 34 Jahren einem Krebsleiden

Großer Trauer herrscht auch um die verstorbene Hannelore Elsner. Fans der Band Level 42 trauern um Rowland "Boon" Gould.