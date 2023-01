Wissenschaftlicher Durchbruch: Forscher lösen Jahrhundert-Rätsel der Milchstraße

Von: Miriam Haberhauer

Die Satellitengalaxien rund um die Milchstraße liegen in einer Ebene – so dachte man zumindest. Nun erzielten britische Forscher einen wissenschaftlichen Durchbruch.

München – Bereits seit Jahrhunderten fasziniert das Weltall Forscher auf der ganzen Welt. Die Anordnung der Milchstraße widerspricht dabei dem grundlegenden kosmologischen Standardmodell. Nun erzielten Forscher neue Erkenntnis gemacht – Ihre Ergebnisse revolutionieren die Astronomie, berichtet merkur.de.

Rätsel um Milchstraße gelöst: Britischen Forschern mit überraschender Erkenntnis

Die Milchstraße wird von zahlreichen kleinen Satellitengalaxien umgeben, die ringförmig um sie herum formiert sind. Dieses Phänomen sorgt bei Forschern bereits seit Jahrzehnten zu Kopfzerbrechen, denn: Eigentlich sollte ein solcher Galaxienring gar nicht existieren. Das Modell widerspricht dem kosmologischen Standardmodell.

„Die Begleiter der Milchstraße liegen am Himmel nahezu auf einer Linie – und das hat die Astronomen seit Jahrzehnten verwirrt“, erklärte der britisch-mexikanischer Astrophysiker Carlos Frenk von der Durham University in Großbritannien. Auch der Planet Neptun ist von Ringen umgeben, dem Weltraumteleskop „James Webb“ gelangen nun spektakuläre neue Aufnahmen in ungewöhnlicher Genauigkeit.

Wie das deutsche Physikportal leifiphysik.de berichtet, gilt das kosmologische Standardmodell heute als „die anerkannteste kosmologische Theorie über die Entwicklung des Universums.“ Weiter heißt es: „Das Standardmodell geht davon aus, dass vor etwa 13,8 Milliarden Jahren der sog. Urknall stattfand. Von diesem ausgehend entwickelte sich das Universum fortlaufend bis zu seiner derzeitigen Form.“

Die Anordnung der Galaxien rund um die Milchstraße widerspricht dem kosmologischen Standardmodell. Nun erzielten Astronomen anhand neuer Daten einen wissenschaftlichen Durchbruch. © Giulio Ercolani/imago iamges

Milchstraßen-Formation „höchst unwahrscheinlich“ – Durchbruch dank neuer Daten

Laut diesem Ansatz sollte die ringförmige Anordnung der Satellitengalaxien rund um die Milchstraße also „höchst unwahrscheinlich“ sein, erklärte ein internationales Forscherteam im Fachmagazin Nature Astronomy. Die Wissenschaftler kamen in ihrer Arbeit zu dem Ergebnis, dass das vermeintliche kosmische Rätsel, rund um die Anordnung der kleineren Galaxien, eigentlich gar keines ist.

Auf Basis genauerer Messungen des Weltraumteleskops Gaia der europäischen Raumfahrtagentur ESA, schlussfolgerten die Astronomen, dass sich die einzelnen Satellitengalaxien auf völlig unterschiedlichen räumlichen Ebenen bewegen. Ihre ringförmige Anordnung sei demnach reiner Zufall, so die Forscher. „Damit haben wir eine der größten Herausforderungen des kosmologischen Modells gelöst“, so Frenk.

