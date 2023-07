Mitten in der Urlaubssaison: Streiks in Italien sorgen für Flugausfälle und Verspätungen

Von: Bjarne Kommnick

Die Streiks in Italien wirken sich auch auf den Flugverkehr aus. Am Samstag sind 270.000 Passagiere betroffen. Worauf müssen sich Reisende einstellen?

Mailand – Am Samstag (15. Juli) müssen sich Passagiere im italienischen Luftverkehr auf Flugausfälle einstellen. Grund dafür sind die anhaltenden Streiks, während die Lohnverhandlungen zwischen Arbeitnehmer-Gewerkschaften und Arbeitgebern in die nächste Runde gehen, wie die Tageszeitung La Repubblica zuvor berichtet hatte. Was bedeutet das für Reisende, die an diesem Tag in ihren Urlaub starten oder heimkehren wollen?

Streik im italienischen Flugverkehr – 270.000 Passagiere betroffen

ItaliaRimborso – ein Verbraucherunternehmen für Entschädigungen bei Flugverspätung und Flugannullierung – erklärte demnach, dass rund 270.000 Fluggäste in ganz Italien von den Streiks am Samstag betroffen sein werden. Ab 10 Uhr morgens soll das Bordpersonal an italienischen beim Check-in die Arbeit niederlegen, wie auch der ADAC auf seiner Homepage berichtet. Auch in London müssen sich Reisende derzeit auf Streiks im Flugverkehr einstellen.

Am Samstag, 15. Juli, streicht die Fluggesellschaft Ita Airways im Zuge eines umfassenden Streiks 133 Flüge. © Massimo Insabato/dpa

Zudem wollen die Piloten von Malta Air, die im italienischen Luftraum die Flüge für Ryanair durchführt, von 12 bis 16 Uhr ihre Arbeit pausieren. Auch die Piloten der Fluggesellschaft Vueling folgen wohl dem Aufruf der Gewerkschaft, von 10 bis 18 Uhr zu streiken. Bei der Fluggesellschaft Ita Airways sollen am Samstag ebenfalls insgesamt 133 Flüge gestrichen werden.

Bahnverkehr in Italien nach Streiks wieder uneingeschränkt

Im Bahnverkehr müssen sich Reisende in Italien derzeit wohl nicht mehr auf Einschränkungen durch Streiks einstellen. Am Donnerstag streikte zwar noch das Personal der staatlichen Eisenbahngesellschaft Trenitalia, doch die Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern gelten als beendet. Insbesondere der italienische Fernverkehr sei von Streiks betroffen gewesen. Bereits im Juni ist es an italienischen Flughäfen zu Streiks gekommen. Passagiere hatten damals 24 Stunden lang.

Doch nicht nur die An- oder Abreise kann die Nerven von Italien-Reisenden strapazieren, auch vor Ort lauert Ärger: So sollten sich Strandurlauber mit einigen ungewohnten Regeln und Gesetzen Italiens vertraut machen. Auch in fiese Kostenfallen können unwissende Touristen tappen.