Mit Atommüll auf Weltraum-Mission – ESA investiert 29 Millionen

Von: Patrick Klapetz

Die ESA investiert in Atommüll. Ziel ist es, künftig unabhängiger von internationalen Partnern zu werden. (kreiszeitung.de-Montage) © KPLO, NASA, P. Klapetz

Die ESA investiert mehrere Millionen in radioaktive Batterien aus Atommüll für ihre zukünftigen Raumfahrzeuge. Damit will sie sich unabhängiger machen.

Paris – 29 Millionen Euro für Atommüll: So viel ist dem Ministerrat der europäischen Raumfahrtbehörde ESA das European Devices Using Radioisotope Energy-Programm (ENDURE, engl. europäische Geräte, die Radioisotopenenergie nutzen) wert. Bis zum Ende des Jahrzehnts will die ESA eine Technologie entwickeln, bei der Raumfahrzeugen nicht mehr auf Solarzellen angewiesen sind. Es geht um die Entwicklung langlebiger Wärme- und Elektrizitätseinheiten, die mit dem radioaktiven Element Americium-241 betrieben werden.

„Wenn wir bei der Erforschung des Weltraums autonom sein wollen, brauchen wir diese Fähigkeiten“, pointiert Jason Hatton. Er ist der Leiter von ENDURE, das am europäischen Zentrum für Weltraumforschung und -technologie (ESTEC) im niederländischen Noordwijk angesiedelt ist.

Atommüll-Endlager im Weltall? Radioaktive Batterien aus Americium-241 sollen zum Antrieb von Raumsonden genutzt werden

Americium-241 ist ein Nebenprodukt des Plutoniumzerfalls. Es ist ein Isotop und dementsprechend radioaktiv. Von den Americium-Isotopen ist es das am weitesten verbreitete Isotop in Atommüll und hat eine Halbwertszeit von 432,2 Jahren. Bisher wurde es noch nie als Treibstoff verwendet.

Anders ist es mit Plutonium-238: Eine solche Plutonium-Batterie wurde in der Saturn-Raumsonde Huygens von der amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA verbaut. Plutonium-238 wird in einem zweistufigen Prozess hergestellt, bei dem das chemische Element Neptunium mit Neutronen bestrahlt wird. Was das radioaktive Material teuer in der Herstellung macht. Dafür kann es mehr Energie pro Gramm liefern und seine Halbwertzeit ist geringer als die von Americium. Jedoch war es in den letzten zehn Jahren nur in knappen Mengen erhältlich.

Vorteile Americium: Um ein Fünftel günstiger als Plutonium

Der große Vorteil von Americium gegenüber Plutonium: Es ist bei der Erzeugung um ein Fünftel günstiger. Es kann zudem aus wiederaufbereitetem Kernbrennstoff aus zivilen Kraftwerken extrahiert und zu Brennstoffpellets verarbeitet werden, haben Forschende am National Nuclear Laboratory (NNL) der britischen Regierung in Sellafield gezeigt. Atommüll, der sonst nutzlos wäre, könnte dafür wiederverwendet werden. Mit dem ENDURE-Programm soll laut Hatton nun auch die Americium-Produktionskapazität erhöht werden, um Batterien damit zu füllen.

Solarenergie reicht nicht für Raumfahrt: ESA schränkte ihre Missionen bisher selbst ein

Bei manchen Raumfahrtmissionen reicht Solarenergie eben nicht aus. Entweder befinden sich die Raumfahrzeuge wie bei den Voyager-Raumsonden zu weit von der Sonne entfernt oder sie bekommen kein Sonnenlicht ab, weil sie sich beispielsweise im Schatten eines Planeten befinden. Bisher hatte sich die ESA bei der alternativen Energieversorgung auf ihre Partner in Russland und den USA vertraut.

„Die aktuelle politische Situation zeigt, dass man sich nicht immer auf Partner verlassen kann“, sagt die Astrophysikerin Athena Coustenis. Sie arbeitet am Pariser Observatorium in Meudon und sitzt dem ESA-Beratungsausschuss des neuen Programms vor. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Raumfahrtbehörde die Beziehungen zu dem Land abgebrochen.

ESA plant neue Raumfahrt-Missionen: Alternative Energiequellen können Ziele greifbar machen

Manche Missionen konnte die ESA nie umsetzen, da sie auf eine alternative Energiequelle verzichten musste. Andere konnten ihre Missionsziele nicht vollständig erfüllen, wie die Raumsonde Philae, die 2014 als erste Landefähre eine weiche Landung auf einem Kometen vollzog. Doch sie landete in einem Bereich des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko, an dem es nur Schatten gab. Die Solarmodule waren somit nutzlos und ihr ging nach weniger als drei Tagen der Saft aus.

Das ist kein neues Problem, erklärt Coustenis: „Seit Jahren sagen europäische Wissenschaftler, dass es keine andere Möglichkeit [als alternative Energien] gibt, wenn man weit weg oder an dunkle und kalte Orte reisen will.“ Bis ungefähr 2030 will sie mehr Unabhängigkeit für ihre Missionen zum Mond und darüber hinaus erreichen.

Zeitplan für ESA: Drei Jahre bis zum Prototyp der Americium-Atommüll-Batterie

Das ENDURE-Team möchte innerhalb von drei Jahren einen Prototyp unter missionsähnlichen Bedingungen testen. Dafür arbeiten sie mit einem Team der Universität Leicester (Großbritannien) zusammen. Sie bauen an zwei Geräten: Einer Radioisotopen-Heizeinheit, die Instrumente mit der im zerfallenden Americium erzeugten Wärme erwärmt, und an einem thermoelektrischen Radioisotopen-Generatoren, dessen Wärme zur Stromerzeugung genutzt wird.

Die beiden Einheiten sind schichtweise in einer Platinlegierung eingekapselt, um das Americium einzuschließen, während seine Wärme entweichen kann – denn das radioaktive Material darf nicht austreten. Bei den nächsten Tests soll das Verhalten der Komponenten bei hohen Temperaturen und bei Stößen, die bei einer Explosion auf der Startrampe entstehen, getestet werden.

Batterien auf dem Mond – und die Konkurrenz schläft nicht

Einmal entwickelt, könnte dasselbe grundlegende Energiesystem bei allen Missionen wiederverwendet werden, bei denen keine Solarenergie zur Verfügung steht. Eine Mondbasis würde während einer kompletten Mondnacht im Schatten liegen – das entspricht 14 Tage auf der Erde.

Der chinesische Mondrover Chang’e-4 nutzt für die rauen Mondnächte Heizeinheiten aus Plutonium. Die aufstrebende Raumfahrtnation hat diese damals in Zusammenarbeit mit Russland gebaut. Innerhalb der nächsten sechs Jahre will China mit dem Bau einer Mondbasis beginnen, die mit radioaktiven Batterien betrieben wird. Außerdem liefern sich China und die USA gerade ein Wettrennen zum Mond.

Künstlerische Darstellung des European Large Logistics Lander (EL3 oder Argonaut) auf dem Mond. EL3 ist eine Reihe von geplanten ESA-Missionen, die für den Transport von Fracht, die Rückführung von Proben oder die Erkundung von Ressourcen auf dem Mond konfiguriert werden könnten. © ESA

ESA will Atommüll im All: Americium-Batterie soll Mondlandefähre mit Energie versorgen

Die ESA plant den Einsatz der Americium-Energiequellen für ihre Argonaut-Mondlandefähre Anfang der 2030er-Jahre. Argonaut soll die Mond-Astronauten und -Astronautinnen bei ihrer Arbeit auf der Mondoberfläche unterstützen und Langzeitstudien auf unserem Erdtrabanten ermöglichen. In den 2040er-Jahren will die ESA eine Mission zu den Eisriesen Uranus und Neptun starten, bei der die radioaktiven Americium-Batterien ebenfalls zum Einsatz kommen sollen.

Seit einem Jahrzehnt arbeite man an einer Technologie, die Americium für Raumfahrzeuge nutzbar macht, sagt Richard Ambrosi. Er ist Physiker und Spezialist für Energieversorgungssysteme im Weltraum und leitet das Team an der Universität von Leicester. Für Markus Landgraf, der bei ESTEC die Arbeit an zukünftigen Mondmissionen koordiniert, ein gutes Zeichen. Denn mittlerweile prüft die NASA, ob sie die Energiequelle für ihr Artemis-Programm und den angestrebten Langzeitaufenthalt auf dem Mond verwenden kann. Die amerikanische Raumfahrtbehörde konzipiert gerade zudem einen nuklearen Antrieb für seine Raumschiffe der nächsten Generation – der Mars wäre somit nur noch 45 Tage weit entfernt.