Mindestens 13 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Rettungskräfte der philippinischen Küstenwache bringen Menschen mit Booten Bewohner in der Provinz Maguindanao in Sicherheit. © Uncredited/Philippine Coast Guard/AP/dpa

Auf den Philippinen wütet ein Sturm knapp 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Jetzt zieht er offenbar weiter nach Westen. Die Aussichten sind nicht gut.

Manila - Ein Tropensturm im Süden der Philippinen hat schwere Überschwemmungen verursacht und mindestens 13 Menschen das Leben gekostet. Die Opfer starben laut Sprecher des örtlichen Katastrophenschutzes in zwei Ortschaften in der Provinz Maguindanao, knapp 1000 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila. Einige seien in ihren eigenen Häusern von Erdmassen begraben worden. Weitere Menschen würden noch vermisst, hieß es weiter.

Der Tropensturm Nalgae ziehe Richtung Westen, teilte der Wetterdienst mit. In westlichen Regionen des Inselstaates würden am Wochenende daher ebenfalls schwere Regenfälle erwartet. dpa