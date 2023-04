Tabletten nicht nötig: Mit diesen Tricks werden Sie ihre Kopfschmerzen los

Von: Nadja Zinsmeister

Neben Schmerztabletten gibt es zahlreiche alternative Methoden, die gegen Kopfschmerzen helfen können. Ein Überblick über die wirksamsten Tricks.

Berlin – Kopfschmerzen sind oft nicht nur nervig, sondern können für Betroffene unter Umständen richtig schmerzhaft sein. Tabletten können in diesem Fall zwar eine schnelle und einfache Lösung sein. Doch besonders Menschen, die aus verschiedenen Gründen keine Tabletten nehmen können oder wollen, sind in diesem Fall auf alternative Methoden zur Schmerzlinderung angewiesen. Tatsächlich gibt es einige Tricks, wie dem Schmerz erwiesenermaßen auf andere Art entgegengewirkt werden kann.

„In Deutschland sind Kopfschmerzerkrankungen sowohl unter Frauen als auch unter Männern weit verbreitet und führen meist zu Einschränkungen der Lebensqualität“, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in einer Studie. Die häufigsten Arten von Kopfschmerzen seien dabei Migräne und Spannungskopfschmerzen.

Migräne und Spannungskopfschmerz gehören zu den häufigsten Arten von Kopfschmerzen. © Javier Sánchez Mingorance/Imago

Kopfschmerzen ohne Tabletten loswerden: Aerobic kann gegen Migräne helfen

Bei einem Migräneanfall werden die Schmerzen oft durch körperliche Aktivität schlimmer. Während einer akuten Migräne-Arracke, ist es deshalb nicht hilfreich, Sport zu machen. Eine Studie aus der Schweiz kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass regelmäßiges Ausdauertraining bei der Erkrankung generell helfen kann. „Das Ausdauertraining scheint einen positiven Effekt auf die Attackenfrequenz, die Schmerzdauer und -intensität sowie auf die Lebensqualität von Migränebetroffenen zu haben“, heißt es im Fazit der Untersuchung. Es wird daher empfohlen, drei Mal wöchentlich ein Aerobic-Ausdauertraining durchzuführen. Welche Sportart genau ausgeübt wird, spiele keine allzu große Rolle.

Migräne Migräne zeichnet sich laut dem RKI durch meist einseitigen Schmerz auf einer Kopfhälfte, pulsierenden oder pochenden Schmerz sowie eine moderate bis schwere Schmerzintensität aus. Oft wird diese durch Bewegung weiter verstärkt.

Regelmäßiges Ausdauertraining hilft bei einer Migräne-Erkrankung. © IMAGO/Lane Oatey / Blue Jean Images

Kopfschmerzen loswerden: die Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson

Seit den frühen Siebzigern wird oft auch die Progressive Muskelrelaxation (PMR) nach Jacobson bei Migränepatienten und Betroffnen von Spannungskopfschmerzen angewandt. Es wird angenommen, dass eine systematische Muskelentspannung die Häufigkeit sowie die Schmerzverarbeitung im Gehirn verbessern kann.

Eine Studie des Instituts für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie bestätigt diese Annahme. „Metaanalysen zeigen, dass die PMR ebenso wirksam ist wie medikamentöse Verfahren“, heißt es in der medizinischen Beobachtung. Ein guter Effekt stelle sich jedoch nur dann ein, wenn regelmäßig täglich mindestens fünf bis 25 Minuten geübt wird. Betroffene von Kopfschmerzen sollten die Praxis also am besten in die Alltagsroutine integrieren.

Spannungskopfschmerzen Spannungskopfschmerzen unterscheiden sich laut dem RKI von Migräne durch einen meist beidseitigen Schmerz im Kopf, der sich dumpf, drückend oder ziehend anfühlt. Die Schmerzintensität ist dabei eher mild bis mittelmäßig und wird nicht durch körperliche Aktivitäten verstärkt.

Hausmittel gegen Kopfschmerzen: Mit diesem Trick den Schmerz in wenigen Minuten lindern

Ein reines Hausmittel, das gegen Spannungskopfschmerzen ebenso wie gegen Migräne helfen kann, ist Pfefferminzöl. Die systematische Anwendung des Öls wurde an der Kieler Universitätsklinik für Neurologie untersucht. Die Mediziner fanden in ihrer Studie heraus, dass das Pfefferminzöl nach dem Auftragen auf die Stirn und Schläfen die Kopfschmerzen bereits nach fünfzehn Minuten stark reduziert. Im Verlauf einer Stunde reduziere sich der Schmerz daraufhin weiter.

Pefferminzöl kann eine schnelle Lösung gegen Kopfschmerzen sein. © IMAGO / Shotshop

Neben der Bekämpfung oder Linderung von Symptomen sollten Betroffene im besten Fall auch einen Blick auf mögliche Ursachen werfen. Darauf machte zuletzt die Schmerzforscherin Professorin Claudia Sommer in einem Gespräch mit der Bild am Sonntag aufmerksam. Sie frage ihre Patientinnen und Patienten immer nach den Situationen, in oder nach denen die Kopfschmerzen auftreten.

„Wenn man schlecht geschlafen hat, wenn man Alkohol getrunken hat, wenn man sich in schlecht belüfteten Räumen aufgehalten hat, wenn man bei der Arbeit keine Pausenzeiten einhalten konnte – um nur einige zu nennen.“ Im Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin könnte man den Ursachen zusammen auf den Grund gehen und eine Verhaltenstherapie in die Wege leiten. (nz)