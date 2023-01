Micha von der Rampe: Überraschungen beim „Dahoim- Feschd“-Doppel

Von: Daniel Hagmann

TikTok-Star Micha von der Rampe beim Aufbau seiner beiden Winter-Konzerte des „Dahoim Feschds“ in der Eventhalle des Landguts Steng in Lauffen bei Heilbronn. © Micha von der Rampe

Das „Dahoim Feschd“ von Micha von der Rampe im August in Brackenheim bei Heilbronn ist ein voller Erfolg gewesen. Jetzt folgen die Winter-Versionen des Konzerts. Der TikTok-Star hat einige Überraschungen parat.

Update, 24. Januar: Die Spannung steigt mit jeder Minute: An diesem Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Januar, finden in Lauffen im Landkreis Heilbronn die „Kinderpunsch-“ und die „Glühwein-Edition“ des „Dahoim Feschds“ von TikTok-Star Micha von der Rampe statt. Der 26-Jährige ist zwei Tage vor seinen beiden Spezial-Konzerten bestens gelaunt: „In Sachen Vorbereitungen liegt alles im Plan“, erzählt er. „Alles ist super organisiert und nun geht es in der Eventhalle des Landguts Steng in Lauffen bei Heilbronn langsam an den finalen Aufbau.“

Wer bei der Winter-Version des „Dahoim Feschds“ im westlichen Landkreis Heilbronn noch dabei sein möchte, muss sich sputen. TikTok-Star Micha von der Rampe: „Die ‚Kinderpunsch-Edition‘ am Donnerstagabend ist bereits ausverkauft. Für die ‚Glühwein-Edition‘ sind wir nun bei einer Auslastung von mehr als 90 Prozent.“ An beiden Abenden liegt die Kapazität bei jeweils 400 Besuchern.

Künstler Micha von der Rampe TikTok 973.900 Follower (Stand: 12. Januar 2023) Instagram 191.000 Follower (Stand: 12. Januar 2023) Spotify 489.000 monatliche Hörer (Stand: 12. Januar 2023) YouTube 174.000 Abonnenten (Stand: 12. Januar 2023) Erfolgreichster Song Partyanimal: 17.467.080 Spotify-Streams (Stand: 12. Januar 2023)

Micha von der Rampe: „Dahoim-Feschd“-Shows bieten „komplett Neues“

Im Vergleich zum „Dahoim Feschd“ im vergangenen August in Brackenheim im Landkreis Heilbronn, fallen die Konzerte in dieser Woche damit eine Nummer kleiner aus. Zwar gibt es deshalb nicht extrem viel weniger zu organisieren, allerdings ist die Last auf viel mehr Schultern verteilt. TikTok-Star Micha von der Rampe: „Bei meinem ersten ‚Dahoim Feschd‘ hab ich alles selbst auf die Beine gestellt. Damals war es auch das erste Event, das ich organisiert habe. Diesmal sorgt das Team der Eventhalle Streng zum Beispiel für die Getränke-Bewirtung und den Aufbau.“

Vor den beiden „Dahoim-Feschd“-Konzerten betont Micha von der Rampe: „Ich freue mich wahnsinnig auf die beiden Shows. Vor allem das Konzert fürs junge Publikum am Donnerstagabend wird was komplett Neues.“ Heißt: Es wird einen Unplugged-Teil geben, manche Songs erhalten einen zum Teil neuen Text – und es wird für das junge Publikum jede Menge Möglichkeiten zum Mitmachen geben.

„Dahoim Feschd“-Konzerte im Winter: Johnny Dampf mit dabei

TikTok- und YouTube-Star Micha von der Rampe erklärt vor seinen beiden „Dahoim Feschd“-Winter-Shows: „Die jungen Besucher bei der ‚Kinderpunsch-Edition‘ werden abends ausgetobt, aber glücklich daheim ins Bett fallen. Darauf können sich die Eltern verlassen.“

Und auch für die „Glühwein-Edition“ am Freitagabend hat der Heilbronner noch ein Ass im Ärmel: Musiker Johnny Dampf, mit dem Micha von der Rampe bereits den Fußball-Hit „Ticki Tacka“ aufgenommen hat, wird vorbeischauen und dem Publikum vor der Micha-Show kräftig einheizen. Und dann geht’s ab etwa 21.30 Uhr mit Nummern wie „Partyanimal“ und „Berge, Berge, schöne Hütte“ so richtig rund.

„Dahoim Feschd“-Shows von Micha von der Rampe: Diese Woche geht‘s ab

Erstmeldung, 16. Januar: Mitten im Freudentaumel fließen plötzlich Tränen: Als Micha von der Rampe im vergangenen August sein gelungenes und ausverkauftes „Dahoim Feschd“-Konzert in Brackenheim, südwestlich von Heilbronn, feiert, müssen einige seiner jungen Fans nach Hause, noch bevor der letzte Ton verklungen ist. Denn stundenlanges Feiern im Mondenlicht, ist für kleine Kinder nicht. Der 26-jährige Musiker und TikTok-Star aus Brackenheim erklärt: „Zu späterer Stunde mussten einige Besucher bereits ins Bett.“

Und dafür hat sich Micha von der Rampe, dessen Markenzeichen eine blaue Tuba ist, für Ende Januar was Besonderes ausgedacht: Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Januar, veranstaltet er in Lauffen, südwestlich von Heilbronn, in der Eventhalle des Landguts Steng gleich zwei Winter-Versionen seines „Dahoim Feschd“-Konzerts – und die sind völlig unterschiedlich.

Micha von der Rampe: Unterschiede bei „Dahoim Feschd“-Konzerten

TikTok-Star Micha von der Rampe: „Donnerstags startet die Kinderpunsch-Edition des ‚Dahoim Feschd‘ mit meiner Show bereits um 18.30 Uhr. Da spiele ich ein spezielles 90-Minuten-Kinderkonzert, bei der auch einige meiner alten Stück sowie ein Gastmusiker am Klavier zum Zuge kommen und ich auch Fans auf die Bühne hole.“ Im vergangenen Party-Sommer hat von der Rampe mehr als 20 Konzerte im Megapark auf Mallorca gespielt. Wer nach dem Kinderpunsch-Edition-Konzert noch nicht in die Federn muss, kann mit Micha noch Fotos machen und sich ein Autogramm holen. „Für die Eltern gibt’s aber auch bei der Kinderpunsch-Edition einen leckeren Glühwein“, sagt der Content-Creator und lacht.

Richtig rund geht’s dann freitags, beim zweiten Teil des Januar-„Dahoim-Feschd“ von Micha von der Rampe, der Glühwein-Edition. „Da stehen die Zeichen komplett auf Party“, erzählt der Musiker aus dem Raum Heilbronn. Klar, dass spätestens dann auch sein neuer Après-Ski-Hit „Berge, Berge, schöne Hütte“ zu hören sein wird, dem ein Streit um ein von Mickie Krause gesungenes Lied vorausgegangen war. Nach Micha von der Rampes einstündigem Konzert legt am zweiten Abend des „Dahoim Feschd“ DJ Nachtrocker auf.

Micha von der Rampe: Nächstes „Dahoim Feschd“ im Sommer bei Heilbronn

Die Januar-Events des „Dahoim Feschd“ finden zeitlich ziemlich genau in der Mitte zwischen der Premiere des „Dahoim Feschd“ im vergangenen Spätsommer und dessen Fortsetzung am 11. August dieses Jahres, erneut auf der Festwiese am Bürgerzentrum Brackenheim im Raum Heilbronn, statt.

TikTok-Star Micha von der Rampe, der nicht nur als Content-Creator auf Social Media, sondern auch schon als Zeitungsausträger Inhalte unter die Menschen gebracht hat, erklärt: „Ich hab’ einfach mega Bock, eine noch romantischere Veranstaltung jetzt im Winter auf die Beine zu stellen. Die Eventhalle Steng, eine ehemalige Kartoffelhalle, ist ein absolut geiler und passender Ort dafür.“ und bereits jetzt ist klar, dass beim „Dahoim Feschd“ im August Sänger DJ Robin mit seinem Mega-Hit „Layla“ mit dabei sein wird.