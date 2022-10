Mexiko wappnet sich gegen Hurrikan „Roslyn“

Teilen

Erst vor kurzem erreichte der Hurrikan „Orlene“ Mexiko, jetzt soll schon der nächste Sturm folgen. © Fernando Llano/AP/dpa

Hurrikanwarnung in Mexiko: „Roslyn“ wird wohl bald auf die Pazifikküste treffen. Auch Urlaubsorte sind betroffen.

Manzanillo - Hurrikan „Roslyn“ zieht auf die Pazifikküste von Mexiko zu. Das Zentrum des Wirbelsturms lag am Samstag rund 250 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Manzanillo im Bundesstaat Colima, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte. Der Hurrikan der Kategorie 3 zog mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Kilometern pro Stunde Richtung Nordwesten. „Roslyn“ dürfte weiter an Stärke gewinnen und am Sonntag im Bundesstaat Nayarit auf Land treffen.

Für die Urlaubsorte zwischen Playa Perula und El Roblito sowie die Islas Marias wurde eine Hurrikanwarnung herausgegeben. Der mexikanische Wetterdienst warnte vor starkem Regen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. dpa