Weihnachten ganz im Geiste Amerikas: Melania Trump enthüllt Dekoration im Weißen Haus

Melania Trump

+ © Susan Walsh / dpa Melania Trump nimmt - sichtlich erfreut - den Weihnachtsbaum des Weißen Hauses in Empfang. © Susan Walsh / dpa

Es weihnachtet im Weißen Haus. Melania Trump präsentiert die festliche Dekoration für die Feiertage.

Washington - Weihnachten hält Einzug im Weißen Haus. Pünktlich zum ersten Advent hat Amerikas First Lady Melania Trump die festliche Dekoration im Amtssitz des US-Präsidenten präsentiert. Die 49 Jahre alte Ehefrau von US-Präsident Donald Trump (73) veröffentlichte am Sonntagabend (Ortszeit) und am Montag mehrere Tweets mit Fotos und einem Videoclip zu der diesjährigen Weihnachtsdeko in der US-Regierungszentrale. Der „Geist Amerikas“ erstrahle im Weißen Haus, schrieb sie dazu.

Thematisch steht die diesjährige Deko ganz unter dem Motto „American Treasures“ (Amerikanische Schätze). Riesige Weihnachtsbäume schmücken die Gänge des Weißen Hauses. Kugeln und Schleifen sind ganz patriotisch in weiß, rot und blau gehalten. Dazu zahlreiche weiße Sterne und stellenweise rote Rosen. Eine Miniatur-Version des Weißen Hauses aus Lebkuchen rundet das Arrangement ab.

Melania Trump flaniert durch die Gänge des Weißen Hauses

Laut dem Weißen Haus hat Melania Trump die Dekoration höchstpersönlich ausgesucht. Der Schmuck solle „das einzigartige Erbe unserer Nation ehren“, schreibt die Frau von Donald Trump zur Erklärung.

In einem Video flaniert Flotus (Abkürzung für „First Lady of the United States“) durch die Gänge des Weißen Hauses, richtet hier mal eine Weihnachtskugel, zupft dort eine Schleife zurecht und wirkt insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

Melania Trump und die Weihnachtsdeko: Eine Geschichte voller Missverständnisse

In den vergangenen beiden Jahren, in denen Melania Trump für die Weihnachtsdekorationen des Weißen Hauses verantwortlich war, hagelte es Hohn und Spott die First Lady. Besonders die blutroten Tannen im letzten Jahr* riefen die Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan. Das damals veröffentlichte Video erinnerte die einen an Szenen aus einem Horrorfilm, die anderen an die dystopische US-Serie „A Handmaid‘s Tale“, in der die USA von einem totalitären Staat abgelöst wurden, der Frauen sämtliche Rechte entzieht.

2017 verwirrte Melania Trump die Öffentlichkeit mit einem Video, in dem sie nahezu bewegungslos auf einer Treppe im Weißen Haus stand. Um sie herum tanzten zwei Ballerinas, was die First Lady jedoch mit keinem Blick würdigte.

Donald Trump kann die Weihnachtsdekoration erst später besichtigen

In diesem Jahr scheint Frau Trump deshalb auf Nummer sicher zu gehen. Die Dekoration ist klassisch, baut auf einfache, patriotische Elemente und Farben. Ihr Ehemann wird sie aber erst gegen Ende der Woche besichtigen können. Donald Trump weilt zurzeit noch in London auf dem Nato-Gipfel. (mit dpa)

*fr.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Redaktionsnetzwerks