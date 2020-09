Erstes Kreuzfahrtschiff vor Griechenland seit Corona-Sperre: „Mein Schiff 6“ mit Schock-Meldung

Über 1500 Menschen müssen an Bord bleiben

Erstmals seit der Corona-Sperre darf wieder ein Kreuzfahrtschiff vor der Küste Griechenlands anlegen. Nun meldet das „Mein Schiff 6“ positive Fälle.

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ legte am Dienstagmorgen in Piräus an.

Zuvor wurden mehrere positive Corona-Fälle gemeldet.

-Fälle gemeldet. Die betroffenen Crew-Mitglieder wurden umgehend auf dem Schiff isoliert.

München - Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“, das am Dienstagmorgen am Hafen von Piräus angelegt hat, wurden am Montag zwölf positive Corona*-Tests gemeldet. Die zwölf betroffenen Crew-Mitglieder wurden daraufhin vom Rest der Besatzung isoliert und erneut getestet.

Wie die Bild nun von der griechischen Gesundheitsbehörde „Eody“ erfuhr, gibt es Entwarnung. Die anschließenden Tests der Mitglieder, von denen keiner Symptome gezeigt hatte, fielen negativ aus. Insgesamt wurden 150 der 666 Angestellten getestet. Es befinden sich außerdem 922 Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes.

„Mein Schiff 6“ mit positiven Corona-Fällen vor Griechenland: Alle Insassen sollen getestet werden

Dem griechischen Staatsfernsehen zufolge sollen jetzt auch alle anderen Crew-Mitglieder und die Passagiere getestet werden. Alle müssten bis auf Weiteres an Bord bleiben. „Tui Cruises“ widersprach in einem Statement, dass die „Mein Schiff 6“ an der Ägäis-Insel Milos angelegt hätte. Sie hätte lediglich vor der Insel gehalten, „um den Touristen einen Ausblick auf die griechische Inselwelt zu ermöglichen.“

Am Montag erklärte der Konzern außerdem, dass die Kreuzfahrt möglichst bald fortgesetzt werden solle. „Wir haben uns an Land und an Bord sehr sorgfältig auf die Wiederaufnahme von Kreuzfahrten in diesen außergewöhnlichen Zeiten vorbereitet und alle Prozesse mit den zuständigen Behörden abgestimmt. Neben der Prävention vor und während der Reise, umfangreichen Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln an Bord hat Tui Cruises auch definierte Prozesse für den Fall eines positives Covid-19*-Falls an Bord, die jetzt greifen.“

„Mein Schiff 6“ mit positiven Corona-Fällen vor Griechenland: Häfen waren seit März gesperrt

Griechenland hat seine Häfen im März aufgrund der Corona-Pandemie* für Kreuzfahrtschiffe gesperrt. n-tv zufolge, sei die „Mein Schiff 6“ das erste Kreuzfahrtschiff, das nun wieder vor Anker gehen durfte. Für die Branche seien die vergangenen Monate eine Zitterpartie gewesen, da lange unklar war, wann es mit den großen Passagierschiffen weitergehen könne. Nun also der kleine Schock auf der „Mein Schiff 6“.

Im März sorgte bereits das Schiff „Grand Princess“ für Aufsehen. Dort hatte sich das neuartige Virus* schnell verbreitet, eine Passagierin verstarb sogar. Tausende weitere Menschen saßen tagelang an Bord fest. (ta) *merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.