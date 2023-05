Mehrere Tote bei Flugzeugabsturz in Kroatien

Von: Helena Gries

Ein Kleinflugzeug vom Typ Cirrus SR20 ist über Kroatien abgestürzt. Drei Menschen sind dabei ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Imago

Bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs in Kroatien sterben drei Menschen. Möglicherweise ist die Maschine noch während des Flugs in Brand geraten.

Karlovac/München – In Kroatien ist ein Kleinflugzeug abgestürzt, dabei kamen drei Menschen ums Leben. Wie aus Berichten der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervorgeht, sei das abgestürzte Kleinflugzeug in den Niederlanden registriert gewesen. Der Pilot sowie die zwei Passagiere konnten nur noch tot geborgen werden.

Die Maschine war am Samstag (20. Mai 2023) im slowenischen Maribor in Richtung des kroatischen Adria-Orts Pula gestartet. Dabei stürzte sie aus zunächst unklaren Gründen im Waldgebiet Mali Makovnik am Berg Kapela ab, etwa 90 Kilometer Luftlinie südwestlich der Hauptstadt Zagreb.

Kleinflugzeug in Kroatien abgestürzt: Treibstoff an Bord soll sich entzündet haben

Möglicherweise habe sich der Treibstoff an Bord noch während des Flugs entzündet, mutmaßte der Chef-Luftfahrtinspektor Danko Petrin. Wie die Bezirksstaatsanwaltschaft in Karlovac am Sonntag nach Angaben kroatischer Medien mitteilte, seien die Leichen des Piloten und zweier Passagiere im völlig ausgebrannten Wrack der Maschine vom Typ Cirrus SR20 gefunden worden.

Was ist ein Leichtflugzeug? Als Leicht- oder Kleinflugzeug werden Flugzeuge unterschiedlicher Klassen mit geringem Gewicht bezeichnet. Dazu zählen ein- und auch zweimotorige Motorflugzeuge mit einem Abfluggewicht von maximal 5,7 Tonnen. Nach Klassifikation der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation über die Lufttüchtigkeit werden Flugzeuge über 5,7 Tonnen Abfluggewicht als große Flugzeuge angesehen, für die eine umfangreiche Zulassung erforderlich ist.

Flugzeug-Unfälle: Immer häufiger sterben Menschen bei Absturz von Kleinflugzeugen

Erst kürzlich ist es zum Absturz eines Kleinflugzeugs in Kroatien gekommen. Ein kleines Privatflugzeug mit deutschem Kennzeichen stürzte am 31. März 2023 während des Starts auf dem Flughafen Pula ab. Zwei Menschen starben.

In der Schweiz sind Anfang Mai drei Menschen bei dem Absturz eines Kleinflugzeugs ums Leben gekommen. Der Pilot und die zwei Passagiere starben bei dem Unglück nahe der Gemeinde Les Ponts-de-Martel, wie die Polizei des Kantons Neuenburg mitteilte.

Aber auch in Deutschland kommt es immer häufiger zu Unglücken mit Kleinflugzeugen. Im Bayerischen Wald ist im März ein Kleinflugzeug abgestürzt. Dabei sind die beiden Insassen gestorben. (hg/dpa)