Mehrere Tote bei Zugunglück in Dänemark 

Brücke über den Großen Belt

Zunächst war von acht leicht verletzten Personen die Rede gewesen.

Kopenhagen - Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei der Region Fyn mit. Zur Zahl der Toten konnte sie zunächst keine Angaben machen. Der Zug war gegen 7.30 Uhr von einem Gegenstand getroffen worden und hatte hart bremsen müssen. Zunächst war nur von acht leicht verletzten Personen die Rede. Die Ursache war zunächst unklar, ersten Medienberichten zufolge war auch ein Güterzug an dem Unglück auf der Brücke über den Großen Belt beteiligt. Die 18 Kilometer lange Brücke verbindet Ost- und Westdänemark.

Bereits zuvor ist von heftigen Winden berichtet worden, die zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt hatten. Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wurde wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt.

