Mega-Partys bei Mega-Wetter - ein Wochenende im Hitzetaumel

Bei schönstem Sommerwetter genießen zahlreiche Urlauber die Strände der Ostsee. © Thomas Müller/dpa

Die hohen Temperaturen machten Wasser zum hochbeliebten Element. Ob Regendusche beim „Schlagermove“, Badewannenregatta oder der nächste Springbrunnen - Plätze am Wasser ließen die Hitze erträglicher werden.

Offenbach - Bestes Partywetter für „Schlagermove“, „Rave The Planet“ und etliche andere Open-Air-Veranstaltungen: Bei Temperaturen bis zu 35 Grad ließ es sich am Wochenende bis tief in die Nacht hinein gut feiern.

Allerdings stellte die Hitze viele auch vor Herausforderungen: Bei so manchem Paradegast spielte der Kreislauf nicht mehr mit. Die Feuerwehr in Berlin, wo am Samstag die Techno-Parade „Rave The Planet“ mit rund 200.000 Teilnehmenden lief, vermeldete angesichts der Hitze ein erheblich erhöhtes Einsatzaufkommen.

Bei der „Rave the Planet“-Technoparade in Berlin feierten rund 200.000 Menschen in der Hitze. © Christoph Soeder/dpa

Für Kinder bedeutete das Wochenende vielerorts ungetrübten Badespaß. In Freibädern und an Seen tummelten sich die Massen, überall waren Plätze am Wasser heiß begehrt. In Pokrent in Mecklenburg-Vorpommern wurde die Badewannenregatta auf dem Dorfteich bejubelt. Ausflügler zog es an Wasserläufe und Springbrunnen, unzählige Stand-up-Paddler waren unterwegs, an Nord- und Ostsee genossen Badegäste den Tag am Meer. Beim „Schlagermove“ in Hamburg mit rund 400.000 Feiernden richtete die Feuerwehr einen kühlenden Sprühregen ein.

Bis zu 35,7 Grad heiß war es am Samstag nach vorläufigen Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Diese Höchsttemperatur wurde in Tönisvorst in Nordrhein-Westfalen gemessen.

Der DWD gab die Waldbrandgefahr in großen Teilen Deutschlands als hoch an. In einigen Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Nordrhein-Westfalen kam es zu kleineren Bränden auf Feldern und im Wald. Ursache für die Feldbrände waren mehrfach technische Defekte an landwirtschaftlichem Gerät. In vielen Gegenden Deutschlands ist derzeit die Getreideernte in vollem Gange.

Nach noch höheren Temperaturen bis zu 38 Grad und Unwettergefahr am Sonntag verspricht der Wochenbeginn nur wenig Abkühlung. Dem DWD zufolge werden Höchstwerte zwischen 29 und 33 Grad erreicht. Auch am Montag sind dabei noch Gewitter und Schauer möglich, die langsam in Richtung Osten ziehen. Ab Mittwoch gehe es dann mit gemäßigtem Sommerwetter weiter, hieß es am Sonntag. dpa