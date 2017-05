Ehrendoktortitel für Mark Zuckerberg - Raten Sie mal, in welchem Fach!

Harvard-Studienabbrecher geehrt

+ © Facebook/Mark Zuckerberg 13 Jahre nach seinem Studienabbruch erhält Mark Zuckerberg den Ehrendoktortitel der Universität Harvard. Unter das Bild schrieb Zuckerberg auf Facebook sinngemäß: „Mama, ich habe dir ja gesagt: Ich komme zurück und mache meinen Abschluss.“ © Facebook/Mark Zuckerberg

Cambridge - Vor 13 Jahren brach Mark Zuckerberg sein Informatik- und Psychologie-Studium in Harvard ab. Ein gewagter Schritt - fand damals auch seine Mutter. Jetzt bekommt er seinen Abschluss.

13 Jahre nach Abbruch seines Studiums in Harvard hat Mark Zuckerberg von der US-Eliteuniversität einen Ehrendoktor in Jura bekommen. Der 33-Jährige, der zu Studienzeiten das Online-Netzwerk Facebook gegründet hatte, hielt aus diesem Anlass am Donnerstag die Rede zur Abschlussfeier des Jahrgangs 2017. Darin forderte er die Absolventen auf, "großartige Dinge aufzubauen". Den vollständigen Text seiner Rede kann man auf Facebook nachlesen.

Bei der Gelegenheit besichtigte Zuckerberg auch sein altes Zimmer im Studentenwohnheim. "Mama, ich habe Dir immer gesagt, ich komme wieder und kriege meinen Abschluss", kommentierte der Milliardär ein Foto mit seinem Ehrendoktor-Diplom und seinen Eltern, das er auf Facebook veröffentlichte.

Facebook ist heute eines der größten Technologieunternehmen der Welt mit fast zwei Milliarden Nutzern. Es entwickelte sich aus einer Website, die Zuckerberg mit Kommilitonen während seiner Zeit in Harvard schuf.

afp