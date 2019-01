Vor den Augen seiner Schüler: Lehrer verunglückt bei Skiunfall tödlich

Mann stürzte über den Pistenrand

+ © dpa / Carsten Hoefer (Symbolbild) Aus noch ungeklärter Ursache stürzte ein Lehrer über den Pistenrand. Er verunglückte vor den Augen seiner Schüler. © dpa / Carsten Hoefer (Symbolbild)

Vor den Augen seiner Schüler verunglückte ein 62 Jahre alter Lehrer in Österreich. Er stürzte über den Pistenrand und blieb kopfüber im Schnee stecken.

Mariazell - Im Beisein seiner Schüler ist ein 62 Jahre alter Lehrer nach einem Skiunfall auf der Mariazeller Bürgeralpe in Österreich gestorben. Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache bei der Abfahrt einen Ski und stürzte links über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald, wie die Polizei in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Dort blieb er im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken.

Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Einsatzkräfte der Bergrettung Mariazell konnten schließlich zu dem 62-Jährigen absteigen, stellten aber keine Lebenszeichen mehr fest.

Noch immer angespannte Lage - Neuschnee sorgt für Chaos

In weiten Teilen Österreichs schneite es derweil in der Nacht auf Mittwoch weiter. Aufgrund der Lawinen- und Schneebruchgefahr mussten die Behörden zahlreiche Bundes- und Landesstraßen sperren. Am Mittwochmorgen waren einige weitere Orte nicht mehr erreichbar, darunter auch das bei Touristen beliebte Obertauern im Bundesland Salzburg. Die Inntalautobahn (A12) war in der Früh aufgrund eines umgestürzten Baumes in Richtung Innsbruck für etwa eine Stunde gesperrt. Auch vier Bahnverbindungen waren unterbrochen.

dpa