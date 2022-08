Mega-Party im Mar Menor: Rund 100 Boote treffen sich im Schutzgebiet

Von: Sandra Gyuratis

Teilen

Das illegale Ankern im Mar Menor ist verboten und schadet den Seegraswiesen. © Pedro García/Anse

Ein Hit unter den Sommerevents an Spaniens Küste sind die Bootspartys. Was die Mega-Feiern in dem hochbelasteten Mar Menor anrichten können, steht in diesem Artikel:

Cartagena – Bootspartys auf dem Mar Menor an der Küste von Murcia sind beliebt. Kürzlich trafen sich rund 100 Boote zu einer Mega-Party in einem Schutzgebiet des Mar Menor, wie costanachrichten.com berichtet.

Auch in Mazarrón beschweren sich Anwohner über laute Partyboote, die illegal vor den kleinen Inseln der Küste ankern und die Seegraswiesen zerstören. Der Kapitän des zuständigen Seemannsamtes in Cartagena stellt klar, dass das wilde Ankern in Schutzgebieten „absolut verboten ist“.