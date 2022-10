Bedrohte Meereswelt in Murcia: Rettung für Seepferdchen im Aquarium

Von: Sandra Gyuratis

Seepferdchen aus dem Aquarium: In Murcia werden bedrohte Meeresbewohner nachgezüchtet. © Carm/Javier Murcia

Dünger und Schwermetalle bedrohen Seepferdchen und Seegraswiesen im Mar Menor und Mittelmeer. Wie die wertvollen Meeresbewohner gerettet werden sollen, steht in diesem Artikel:

Cartagena - Die Verschmutzung des Mar Menor und des Mittelmeeres macht den Meeresbewohnern zu schaffen. Damit Seegras, Seepferdchen und Große Steckmuschel nicht vom Meeresboden verschwinden, werden sie in der Region Murcia nachgezüchtet, wie costanachrichten.com berichtet.

Zunächst werden die Meerestiere und -pflanzen in Aquarien in der Bucht Portmán in Cartagena nachgezüchtet, bis der Bau eines neuen Forschungszentrums in Águilas fertiggestellt ist. In einem sind sich die Wissenschaftler jedoch einig: Das ganze hat nur Sinn, wenn eine Bedingung erfüllt ist: Die Verschmutzung der Meere muss gestoppt werden.