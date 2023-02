Mann schießt auf fahrendes Auto und verletzt Fahrerin schwer

Polizisten untersuchen das Auto des Opfers. © Jörn Hüneke/TNN/dpa

Gewalt auf einer Straße im niedersächsischen Delmenhorst: Eine Autofahrerin wird durch einen Schuss schwer am Kopf verletzt. Eine Fahndung läuft.

Delmenhorst - Ein Mann hat im niedersächsischen Delmenhorst einen Schuss auf ein fahrendes Auto abgegeben und dabei die 35 Jahre alte Fahrerin schwer am Kopf verletzt. In dem Auto der Frau waren auch drei Kinder. Sie blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wie eine Sprecherin der Polizei Delmenhorst am Freitagabend sagte.

Die Polizei fahndet nach dem Täter. Nach ersten Erkenntnissen sei von einer gezielten Tat auf die Frau auszugehen, so die Sprecherin. Der mutmaßliche Täter sei auf einem Fahrrad auf das Auto der Frau zugefahren und habe dann den Schuss abgegeben. Die Frau kam in eine Klinik. Der mutmaßliche Täter entkam. dpa