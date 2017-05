Wie Jesus am Kreuz: Mann im Wald an Baum genagelt

Polizei findet ihn

Albuquerque - Im US.Bundesstaat New Mexico hat die Polizei an einen Mann im Wald aufgefunden, der auf die selbe Art an einen Baum genagelt wurde, wie Jesus ans Kreuz.

Berichten des Albuquerque Journal zufolge wurde in Albuquerque im US-Bundestaat New Mexico in einem Wald ein Mann aufgefunden, der, ähnlich wie Jesus ans Kreuz, an einen Baum genagelt wurde.

Der Polizei zufolge wurde der bislang unbekannte Mann am vergangenen Montag gegen 8.30 Uhr von Mitgliedern der städtischen Müllabfuhr gefunden.

Die Nägel sollen über sieben Zentimeter lang gewesen und durch seine Hände getrieben worden sein. Dennoch sei der Mann am Leben gewesen, hieß es im Bericht.

Angaben zu seiner Identität habe der Mann aber bislang nicht gemacht. Auch sagte er nicht, wer ihn an den Baum genagelt haben könnte.

Celina Espinoza, eine Sprecherin der Stadtpolizei, sagte der Zeitung: "Mann fand einen Mann, der geistig verwirrt schien und mit durchbohrten Händen vor dem Baum stand." Seine Hände hätten aber nicht geblutet, sagte Espinoza, trotz der langen Nägel in seinen Händen.

Nachdem man den Mann vom Baum abgenommen hatte, habe man ihn ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Mysteriösen Falls beitragen können.

kah

