Mann darf zehn Jahre nicht mit Fluggesellschaft fliegen – sein Name ist der Grund

Von: Bjarne Kommnick

Teilen

Ein Mann darf für zehn Jahre nicht mit Easyjet fliegen. Dabei hat er sich gar nichts zuschulden kommen lassen, außer einen verhängnisvollen Namen zu haben.

London – Easyjet hat den Briten Kieran Harris für zehn Jahre von Flügen mit der Airline gesperrt. Anlass hat der 21-Jährige der Airline dafür wenig gegeben. Der Grund für das Flugverbot sei sein Name. Denn wie er gegenüber der britischen Tageszeitung The Mirror erklärt, sei es zu einer Verwechslung gekommen, die er bereits öfter in seinem Leben erfahren hätte. Demnach habe er einen Namensvetter, der bereits häufiger negativ in Erscheinung getreten sein soll. Es sei nicht das erste Mal, dass der „populäre“ Name Harris zum Nachteil gereicht habe.

Reisender bekommt zehn Jahre Flugverbot – wegen einer Namensverwechslung

Denn neben demselben Vor- und Nachnamen teilen Harris und sein Namensvetter noch ein weiteres Merkmal: Sie haben genau am selben Tag Geburtstag. Als Harris am 25. Mai nach Alicante in Südspanien fliegen wollte, seien ihm die gleichen Ausweisdaten der beiden Männer zum Verhängnis geworden. „Mein Freund erhielt am Abend vor dem Flug um 18 Uhr eine E-Mail mit der Nachricht, dass es ein zehnjähriges Flugverbot gäbe und ich einfach aus der Buchung gestrichen wurde.“

„War am Boden zerstört“: Urlauber nach unrechtmäßigem Flugverbot frustriert

Laut Airline habe Harris „aufgrund seines früheren störenden Verhaltens“ eine „10-jährige Flugverbotsstrafe bis zum 15. März 2031“ erhalten. Denn sein Namensvetter sei 2021 sei nach einem Flug mit Easyjet wegen aggressivem und beleidigen Verhalten zu einer zwölfwöchigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. „Ich war am Boden zerstört. Ich konnte mich nicht ganz damit auseinandersetzen.“

Erst als Easyjet ein Foto seines Reisepasses verlangt habe, sei das Versehen aufgefallen und das Verbot aufgehoben. Jedoch sei seine Erfahrung mit der Airline „frustrierend“ gewesen, da er unter diesen Umständen viel Zeit verloren hätte, um zu seinem Flug zu gelangen. Immerhin habe er den richtigen Flieger noch pünktlich bekommen, anders als eine Frau, die versehentlich in ein falsches Flugzeug gestiegen war und 1400 Kilometer in die falsche Richtung geflogen ist.

Die Airline Easyjet hat einem Kunden aufgrund seines Namen zehn Jahre das Fliegen verboten. © Patrick Pleul /dpa

Harris kritisiert, dass ihn die Airline erst einen Tag vor der Abreise kontaktiert hatte: „Wir hatten den Urlaub vor einem Monat gebucht und sogar vor über einer Woche online eingecheckt, sodass sie so viel Zeit hatten, uns zu kontaktieren.“ Erst am Folgetag kurz vor dem Flug hätte er das Problem mit der Airline lösen können; Gerüchten zufolge soll es aber sogar Vorteile haben, als letzter in den Flieger zu steigen. Den Stress wird dies mutmaßlich trotzdem nicht gemindert haben.

Wegen Namensverwechslung: Polizei stürmt falsches Haus

Der angehende Wirtschaftsprüfer erklärt, dass bereits einige Monate zuvor sogar die Metropolitan Police in London mit schwerbewaffneten Beamten in kugelsicheren Westen sein Haus gestürmt hätten, weil sie ihn fälschlicherweise als den falschen Kieran Harris identifiziert hatten. Seine Mutter erklärt: „Sie stürmten ins Haus, in sein Schlafzimmer und zwangen ihn, nach unten zu kommen“.

Erst nach einer zehnminütigen Befragung hätten die Beamten festgestellt, dass es sich um eine Verwechslung handelte und eigentlich eine andere Person gesucht werde. Die Probleme seien so weitreichend, dass Harris durchaus darüber nachdenke, persönliche Konsequenzen zu ziehen: „Ich denke über eine Namensänderung nach, falls das weiterhin passiert.“ Easyjet äußerste sich bislang nicht auf eine Anfrage gegenüber tz.de für IPPEN.MEDIA.