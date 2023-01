Mann bittet Stieftochter um Hand ihrer Mutter – und rührt das Internet zu Tränen

Von: Bjarne Kommnick

Ein Mann hält bei seiner Stieftochter um die Hand ihrer Mutter an. Ein Video davon geht auf seinem TikTok-Account viral. Das Netz ist gerührt.

Houston (USA) – Im Internet kursieren tausende Videos von Menschen, die ihren Partnerinnen und Partnern kreative Heiratsanträge machen. Immerhin schwören viele darauf, dass dies ein ganz besonderer Moment sein muss. Doch für einen wohl wirklich außergewöhnlichen Moment hat ein Mann aus Houston im US-amerikanischen Texas gesorgt. Denn bevor er seine Partnerin mit dem Antrag überraschen will, hält er bei seiner Stieftochter um die Hand ihrer Mutter an.

Mann hält bei Stieftochter um die Hand ihrer Mutter an – und rührt das Netz zu Tränen

Den Vor-Antrag an die Tochter seiner Freundin hält er in einem Video fest und postet es auf seinem TikTok-Kanal, auf dem ihn ohnehin mehr als 700.000 Menschen folgen. Das Video hat bereits mehr als 13 Millionen Aufrufe und wurde über 2,3 Millionen Mal geliket, was sogar für die Verhältnisse des Influencers ein echter Brocken ist. Es ist mit Abstand das meist angesehenste Video auf seinem Kanal.

Ein Mann hält bei seiner Stieftochter um die Hand ihrer Mutter an. © TikTok / Chrimsan0

Auf dem Video ist er zu sehen, wie sich Stieftochter und Stiefvater gegenüber stehen. Darin beginnt er zu ihr zu sagen: „Du weißt, wie sehr ich dich liebe und was du mir bedeutest“. Weiter sagt er: „Und deshalb bedeutet es mir viel, dich zu fragen, ob ich deine Mutter heiraten darf“. Das Mädchen nickt bereits mit dem Kopf, doch das soll noch nicht das Ende des Vor-Antrages sein.

„Werde immer für dich da sein“: Mann geht mit Vor-Heiratsantrag viral

Daraufhin erklärt der Mann dem Mädchen: „Aber das ist noch nicht alles“ und verspricht ihr, der beste Stiefvater der Welt zu sein. „Ich werde dich immer mit Liebe beschützen, dich mit Respekt behandeln und dich niemals verlassen“. Dann muss der TikToker selbst mit den Tränen kämpfen und sagt: „Ich werde immer für dich da sein“.

Doch damit ist immer noch nicht genug. Anstatt nur seiner künftigen Frau einen Ehering zu besorgen, hat er auch seiner Stieftochter einen „Verlobungsring“ geschenkt, als Zeichen für seine Worte. Das Mädchen zieht den Ring an und die beiden umarmen sich. Im Netz lässt das kaum ein Auge trocken. Zuletzt ging auch ein Vater viral, der die Social-Media-Kanäle seiner Tochter übernommen hatte.

„Davon brauchen wir mehr“: Netz feiert Stiefvater auf TikTok

Eine Nutzerin kommentiert das Video: „Toller Mann, davon brauchen wir mehr“. Andere schreiben: „Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe, ich hoffe, er hält sein Versprechen ein“, „So eine Liebe können viele Väter nicht zeigen, es ist schön zu sehen, dass es Menschen wie ihn gibt“ und „Mein Herz“.

Ein paar Tage später postet der Influencer dann sogar noch ein Video, in dem er seiner Frau einen Heiratsantrag vor einem alten Schloss macht. Nun sind die beiden sogar offiziell verlobt. Ein User kommentiert: „Wie hätte sie auch nein sagen können, nachdem er ihre Tochter um die Hand angehalten hat?“.