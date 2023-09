Jugendliche prellen Restaurant auf Urlaubsinsel – Vater reagiert mit Denkzettel für Sohn, der es in sich hat

Von: Martina Lippl

Während ihres Urlaubs auf Malta machen sich Jugendliche ohne zu bezahlen aus dem Staub. Der Vater eines Jungen hört davon. Da wendet sich das Blatt.

Malta – Was haben sich die Jungs nur dabei gedacht? Im Urlaub auf Malta haben fünf Jungs aus Italien eine unverschämte Tour abgezogen. Nach dem Mittagessen sind die Jugendlichen einfach aus einem italienischen Restaurant auf der Insel abgehauen. Ohne einen Cent für ihr Essen zu begleichen. Der Vater eines der Jungen bekommt durch lokale Medien Wind von der Zechprellerei.

Jungs prellen Restaurant auf Urlaubsinsel – Vater reagiert mit Denkzettel für Sohn, der es in sich hat

Den Vorfall in dem italienischen Lokal zeichnete eine Überwachungskamera auf. Die Aufnahmen wurden der Polizei auf Malta überstellt, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Dazu erkannte einer der Restaurantbesitzer die Jugendlichen an ihrem Dialekt – der für einen Sizilianer aus Ragusa typisch gewesen sei, heißt es in der Times of Malta. Ein Artikel über die Gaunerei der Jugendlichen erschien daraufhin sogar im Il Corriere Di Ragusa. So erkannte der Vater wohl seinen Sohn auf den Bildern und kontaktierte den Besitzer des Restaurants „Pasta & Co.“ in Msida auf Malta.

Vater bekommt Wind von Missetaten seines Sohnes – Denkzettel für den Jungen hat sich gewaschen

Was dann folgt, ist für den geprellten Restaurantbesitzer die Wende von einem unangenehmen Vorfall in eine schöne Geschichte. Für einen der fünf Jugendlichen gab es wohl einen saftigen Denkzettel. Der betroffene Vater entschuldigte sich und bot sofort an, die Rechnung in Höhe von 100 Euro zu zahlen, so die Times of Malta. Die Restaurantbesitzer kündigten jedoch an, das Geld an eine Einrichtung auf der Insel Gozo zu spenden, die sich um Menschen mit Behinderung kümmert. Daraufhin spendete der Vater gleich 250 Euro im Einvernehmen mit dem Restaurantbesitzer.

Jugendliche machen sich aus dem Staub – Vater entschuldigt sich und spendet für wohltätige Zwecke

„Damit wollte der Vater seinem Sohn eine Lektion in Sachen Erziehung und Respekt erteilen“, erklärt einer der Restaurantbesitzer gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Nur eine Spende war dem Vater jedoch nicht genug. Er bot zudem an, seinen Sohn nach Malta zu schicken, um einen Monat lang ohne Bezahlung in dem Restaurant zu arbeiten, um ihm die Ernsthaftigkeit seines Verhaltens vor Augen zu führen.

Nach Vorfall auf Urlaubsinsel - „Unerwartetes Ende“

„Wir sind froh, dass diese Angelegenheit ein unerwartetes Ende genommen hat“, erzählen die Inhaber des Restaurants auf Malta im Corriere di Ragusa. Und auch auf Facebook hält „Pasta & Co.“ seine Follower über die Entwicklungen auf dem Laufenden. In einem Post zum Artikel ist die Zechprellerei mit der Wende in drei Akten, schon fast poetisch zusammengefasst: „L’ inizio brutto e assurdo. L’ intreccio pieno di buona volontà. La fine amore per il prossimo“ (Auf Deutsch: „Der hässliche und absurde Anfang. Die Handlung voller Wohlwollen. Das Ende Liebe zum Nächsten“)

In den sozialen Medien ist das Thema für das italienische Lokal inzwischen wohl weitgehendst abgehakt. In den jüngsten Facebook-Posts dreht sich wieder alles um „Liebe und Leidenschaft für Pasta“. Ob die Zechprellerei der italienischen Jugendlichen mit der großzügigen Spende des Vaters vom Tisch ist oder ein juristisches Nachspiel haben wird, bleibt abzuwarten. Schließlich war der Vorfall der Polizei am Freitag (25. August) gemeldet worden.

Im Urlaubsland Österreich sind es dagegen die Wirte, die für Gesprächsstoff sorgen. Eine Extra-Gebühr für Besteck stößt einigen Gästen übel auf. Offenbar kein Einzelfall. Auch schon ein Restaurantbeleg mit einem Posten für einen leeren Teller lässt die Emotionen hochkochen. (ml)