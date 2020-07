Nach illegalen Corona-Partys: Mallorca greift knallhart durch - und macht den „Ballermann“ dicht

Die „Schinkenstraße“ ist zu

Illegale Corona-Partys deutscher Touristen ziehen harte Konsequenzen nach sich: Mallorca ordnet die Zwangsschließung aller Lokale am „Ballermann“ an - und nicht nur dort.

Coronavirus-Pandemie in Europa: Riesen-Ärger mit deutschen und britischen Touristen auf Mallorca .

. Die Touristen hatten illegale Corona-Partys gefeiert und sich nicht an die in Spanien geltenden Covid-19-Schutzmaßnahmen* gehalten.

gefeiert und sich nicht an die in geltenden gehalten. Die Regionalregierung in Mallorca greift hart durch - und schließt die Lokale am „Ballermann“ sowie in Magaluf.

München/Palma - Es ist der Hotspot vieler deutscher Party-Touristen im Sommerurlaub schlechthin: der Ballermann auf der Balearen-Insel Mallorca.

Mallorca macht Ballermann zu: Deutsche Touristen sorgten für Corona-Ärger

Doch: Ausgerechnet deutsche Touristen, die sich nicht an die in Spanien geltenden Corona-Regeln gehalten hatten, haben nun eine ebenso kompromisslose Reaktion der Regionalregierung in Palma provoziert.

Konkret: Mallorca verhängte an diesem Mittwoch eine Zwangsschließung der Lokale an der „Bier-“ und „Schinnkenstraße“ am „Ballermann“. Und zwar per sofort.

Die entsprechende Anordnung soll laut Behördenangaben in der Coronavirus-Pandemie zwei Monate gelten, ergo, bis Mitte September.

Mallorca schließt Ballermann: Illegale Corona-Partys in der „Schinkenstraße“

Dann, wenn die Hauptsaison in den Diskotheken, Bars und Kneipen am „Ballermann“ schon wieder vorüber ist.

Doch offenbar sahen die lokalen Behörden nach schweren Missachtungen der Covid-19-Schutzmaßnahmen* vor Ort keinen anderen Ausweg - trotz erwarteter Auswirkungen auf den Feier-Tourismus auf der Balearen-Insel.

Das harte Durchgreifen richtet sich derweil nicht nur gegen deutsche Party-Touristen. So ordnete die Regionalregierung aus demselben Grund die Schließung aller Lokale der Straße Puerto Ballena in der Briten-Hochburg Magaluf westlich der Inselhauptstadt an, wie der balearische Tourismusminister Iago Negueruela in Palma weiter mitteilte.

Corona auf Mallorca: Wilde Partys am Ballermann und in Magaluf

Das Verhalten einiger weniger Urlauber und Lokalbesitzer dürfe nicht die riesigen Anstrengungen der Menschen auf den Balearen im Kampf gegen die Pandemie aufs Spiel setzen, erklärte Negueruela.

In den Tagen zuvor kursierten Fotos und Videos sowohl vom „Ballermann“ als auch aus Magaluf im Internet, auf denen wild feiernde Touristen zu sehen waren, die meist keine Mundschutzmasken* trugen und sich in keinster Weise an Abstands- und Hygieneregeln hielten.

Missachtung der Corona-Regeln auf Mallorca - andere Touristen sogar ausgelacht

Mehr noch: Berichten zufolge wurden andere Touristen, die sich an den in ganz Spanien vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern hielten und /oder eine Schutzmaske trugen, sogar ausgelacht.

Zum Lachen war der Regionalregierung jetzt nicht mehr zumute. (pm) *merkur.de und tz.de sind Teil des deutschlandweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks