Strenges Badeverbot an Mallorca-Stränden macht Sommerurlaubern Strich durch die Rechnung

Mitten in den Ferien wurden auf Mallorca gleich an mehreren Stränden Badeverbote verhängt. Der Grund waren heftige Regenschauer, die zuvor über der Insel niedergingen.

Llucmajor - Die Sommerferien laufen, die Badesaison ist in vollem Gange. Auch auf Mallorca tummeln sich die Urlauber, um am Strand Sonne zu tanken. Besucher der Strände um Llucmajor dürften sich dementsprechend ordentlich geärgert haben, als sie sich auf ein langes Badewochenende eingestellt hatten. Denn bei der Ankunft am Strand wurde schnell klar: Für die Gemeinde gilt aktuell ein Badeverbot. Die Playa de Palma zwischen dem Club Náutico und dem Torrent dels Jueus ist für Badefans gesperrt.

Mitarbeiter der Gemeinde hatten am Samstag das Wasser untersucht und dabei erhöhte Werte verschiedener Konzentrationen festgestellt, berichtet die Mallorca-Zeitung.

Badeverbot auf Mallorca: Unwetter macht Urlaubern Strich durch Rechnung

Bis zum Sonntag erreichten die entnommenen Proben wohl nicht die gewünschten Werte. Denn das Badeverbot wurde laut der Mallorca Zeitung über das gesamte Wochenende aufrechterhalten. Zunächst hoffte man, am Sonntag alle Beschränkungen aufheben zu können. Auf der Playa de Palma bleibt das Verbot aber weiter bestehen, die spanische Gemeinde Llucmajor gibt keine Entwarnung, berichtet auch die „Ultima Hora“.

Immerhin: Am Strand liegen dürfe man, nur der Sprung ins Meer sei verboten. Der Grund für die Verunreinigung seien heftige Unwetter gewesen, die am Freitag (4. August) über Mallorca niedergegangen seien. Durch diese seien Strömungen verursacht worden, die Abwässer von anderen Stellen in die Bucht von s‘Arenal geleitet haben.

Über den genauen Zeitpunkt, zu dem das Verbot verhängt wurde, gibt es widersprüchliche Aussagen, der Express berichtet so vom Freitag (4. August) die Mallorca Zeitung von Samstag (5. August). Das habe die Bürgermeisterin von Llucmajor, Xisca Lascolas gegenüber der Zeitung berichtet. Die Zeitung „Última Hora“ hingegen spricht ebenfalls von Freitag als Beginn der Bade-Restriktionen.

Badeverbot auf Mallorca: Fäkalien in Meer angespült

Auch in Palma war derweil die sprichwörtliche Kacke am Dampfen. Denn das, was Badegästen an den Stränden Mallorcas vergangene Woche unterkam, das will nun wirklich gar niemand im Sand entdecken - ob im Urlaub, oder anderswo.

Wie der Express berichtet, wurde am Freitag (4. August) gleich an mehreren Badestränden der Urlaubsinsel sofortiges Badeverbot verhängt. Das Rathaus in Palma habe auch hier eine rote Flagge aufgehängt, die Urlaubern signalisieren sollte: Hier darf man nicht ins Wasser. Der heftige Regenschauer hatte das Überlaufbecken der städtischen Kläranlage überfordert. Die Konsequenz: Fäkalwasser wurde ins Meer geleitet. Wie die Stadt Palma bekannt gab, habe das System funktioniert „und verhindert, dass 35.000 Kubikmeter Mischwasser ins Meer gespült worden sind. Das hat wegen der heftigen Regenfälle aber nicht ausgereicht.“

Badeverbot an beliebten Mallorca-Stränden nach Verunreinigung wieder aufgehoben

Keine schöne Vorstellung. Weil Baden in von Fäkalien verunreinigtem Wasser nicht nur eklig, sondern auch unhygienisch ist, hieß es erst mal Badeverbot für die Strände Cala Mayor, Can Pere Antoni, Ciutat Jardí und Cala Estancia. Wie die Mallorca Zeitung berichtet, waren Wasserproben vom Sonntag wieder im Normbereich, die Strände konnten für Badende freigegeben werden.

Immer wieder kommt es vor, dass wegen Fäkalwasser im Meer Badestrände auf Mallorca geschlossen werden. Besonders die Bucht vor Pollença sei dabei häufig von schlechter Wasserqualität betroffen, berichtet das Mallorca Magazin. Wer sich übrigens nicht an das Badeverbot hält und trotzdem ins Wasser geht, der riskiert ein saftiges Bußgeld.