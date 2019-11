Auf den Malediven: Deutscher Tourist fährt auf Boot - Plötzlich trifft ihn Kugel aus Militär-Waffe

Vorfall bestätigt

+ © picture alliance/dpa / Bernhard Krieger Moloch statt Trauminsel: Malé zeigt die wahren Malediven (Symbolbild) © picture alliance/dpa / Bernhard Krieger

Ein deutscher Tourist ist vor der Küste der Malediven von einem Querschläger einer Militärübung getroffen worden.

Ein deutscher Tourist ist von einer Militär-Kugel getroffen worden.

ist von einer getroffen worden. Er war mit einem Boot auf den bunterwegs.

Das Auswärtige Amt bestätigte den Vorfall.

Malé - Der 41-Jährige sei von Feldärzten verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, die Schusswunde sei jedoch nicht lebensbedrohlich, heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums des Inselstaates. Der Mann sei mit einem Boot unterwegs gewesen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte am Donnerstag den Vorfall vom Mittwochnachmittag. „Unser Honorarkonsul auf den Malediven sowie unsere Botschaft in Colombo stehen mit dem Betroffenen in Kontakt“, hieß es dort. Weitere Details - etwa zu seinem Wohnort - veröffentlichte das Amt nicht.

Das maledivische Verteidigungsministerium entschuldigte sich für den „äußerst unglücklichen Vorfall“. Laut Mitteilung ereignete sich das Geschehen vor der Insel Girifushi. Dort hätten Soldaten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen Schießübungen abgehalten. Ersten Ermittlungen zufolge war das Boot jenseits der Gefahrenzone unterwegs und auch nicht direkt in der Schusslinie des Manövers gewesen. Jedoch sei offensichtlich eine Kugel als Querschläger extrem abgewichen. Die Behörden hätten eine Untersuchung des Zwischenfalls eingeleitet. Das Ministerium werde die Sicherheitsvorschriften noch mal verschärfen.

dpa