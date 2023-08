„Da will ich nicht mehr auf Ibiza“: Taucher entdecken 40-Kilo-Riesenqualle

Von: Martina Lippl

Faszinierendes Meeresgeschöpf: Eine Lungenqualle (Rhizostoma pulmo) in blauem Wasser (Symbolfoto). Vor Ibiza entdeckten Taucher ein besonderes Exemplar. © Inger Vandyke/imago

Quallen lösen bei Urlaubern eher ein mulmiges Gefühl aus. Jetzt wurde ein gewaltiges Exemplar vor der Baleareninsel gesichtet. Die Reaktionen im Netz sind gemischt.

Evissa – Im Meer vor der Küste von Ibiza sorgt ein beeindruckendes Meeresgeschöpf für Aufsehen: Eine Lungenqualle – wissenschaftlich auch Rhizostoma pulmo genannt. Diese Qualle vor der Balearen Insel war von einer enormen Größe. Taucher filmten und fotografierten das Wesen. Die Aufnahmen von diesem Moment sind faszinierend, denn diese Medusen lassen sich sonst kaum blicken.

Überraschender Fund vor Ibiza: Taucher entdecken seltene 40-Kilogramm Lungenqualle

Die Lungenqualle mit ihrem transparenten Schirm von einer Größe von 60 Zentimetern scheint Meer in Strandnähe über den gewellten Sandboden zu schweben. Das Wasser schillert türkis, Sonnenlicht bricht durch die Oberfläche. Auf einem Foto sind bloße Füße von einem Surfer, der auf einem Brett sitzt, zu sehen. Die aufregenden Bilder sind auf Instagram vom Account namens supibiza gepostet worden.

„Gerade, wenn du denkst, du hast schon alles gesehen, kommt eine 40-Kilo-Qualle mit dem Drang zum Paddeln“, kommentiert supibiza. Lungenquallen kommen zwar häufig im Mittelmeer vor, doch selten gelingt es, eine in dieser Größe zu sichten und zu fotografieren.

Riesenqualle vor Urlaubsinsel: „Da will ich eigentlich nicht mehr auf Ibiza paddeln“

Die Reaktionen auf die Riesenqualle sind gemischt. „Da will ich eigentlich nicht mehr auf Ibiza paddeln“, findet eine Nutzerin. „Ich hoffe, die Quallen sind weit weg, wenn wir dorthin gehen“, kommentiert eine andere. Einige posten einfach nur viele Emojis mit einem erschrockenen Gesichtsausdruck. Sind fassungslos, dass es überhaupt so eine Qualle vor Ibiza gibt. Selbst erfahrene Fischer birgt das Meer immer wieder erstaunliche Überraschungen, wie ein Pazifischer Riesenkrake vor Küste Kaliforniens.

„Es war ein bisschen beängstigend, aber sie war hübsch“, beschreibt offenbar eine Augenzeugin den Moment mit der Riesenqualle im Mittelmeer. „Das gibt viel Sushi“, witzelt jemand sogar.

Ibiza: Sind Riesenquallen eigentlich gefährlich?

Die Spezies gehört zu der größten Quallen-Art im Mittelmeer. Trotz ihrer Größe sind Lungenquallen für Menschen ungefährlich, wie der spanische Meeresbiologe Manu San Félix bei einer nach einer Sichtung von Badegästen im Jahr 2021 betont.

„Von einer Lungenqualle gehe keinerlei Gefahr für Menschen aus“, sagte der Meeresbiologe laut Ibiza Live Report. Allerdings verfügt der rosa gefärbte Saum der Lungenqualle über Nesselzellen. Bei Kontakt kann der zu unangenehmen Reaktionen führen. Wer Lungenquallen essen möchte, sollte mit der Zubereitung vertraut sein. Im italienischen Badeort Jesolo sammelte eine Frau dutzende Quallen am Strand und legte sie zum Trocknen aus, wie Merkur.de berichtet. Es gibt jedoch auch Quallen, wie die Feuerquallen, deren Kontakt ziemlich schmerzhaft sein kann.

Lungenqualle sind neben dem Mittelmeer auch an der Atlantikküste Europas, in der Nord- und Ostsee sowie im Schwarzen Meer zu finden. Besonders verbreitet sind Lungenquallen im „Mar Menor“ (auf Deutsch: kleineres Meer). Die Salzwasserlagune an der spanischen Mittelmeerküste in der Region Murcia gilt als Quallen-Hotspot, berichten spanische Medien.

Doch in den Tiefen des Meeres ist einem US-Forscherteam schon eine kleine Sensation gelungen. Mit einem Tauchroboter haben sie erstaunliche Bilder von einer „Phantomqualle“ gemacht. Der Lebensraum am und im Wasser steckt voller wunderschöner Überraschungen, aber nicht nur. In Australien leben Sandwürmer meist im Verborgenem unter dem Sandstrand. Ein Video über ihre Existenz kursiert im Netz und erschüttert viele. (ml)