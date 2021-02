Lottozahlen: Lotto am Mittwoch (24. Februar) – hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen

Spiel 6 aus 49

© Hendrik Schmidt/dpa

Lotto am Mittwoch (24. Februar): Die Lottozahlen der aktuellen Ziehung sind in diesem Artikel am Mittwochabend zu finden. Im Jackpot sind dieses Mal 7 Millionen Euro.

Fulda - Keine andere Lotterie hat so viele Fans wie sie: Auch knapp sieben Jahrzehnte nach ihrem Start 1955 ist Lotto* 6 aus 49 bei den Tippern mächtig angesagt – und damit der Traum vom Glück mit den 49 Kugeln. Wer mit sechs Richtigen und der passenden Superzahl so richtig abräumt, für den sind dieses Mal bei Lotto am Mittwoch sieben Millionen Euro drin. So viel Geld ist nämlich im Jackpot*.

Kein Wunder also, dass die die Lotto-Fans also die Ziehungen der Zahlen für das Spiel 6 aus 49 am Mittwoch und am Samstag jedes Mal mit großer Sehnsucht erwarten Die Lottozahlen der aktuellen Ziehung von diesem Mittwoch (24.02.2021) finden Sie abends ab 18.35 Uhr an dieser Stelle:

Lotto 6 aus 49:

Superzahl:

Spiel 77:

Super 6:

