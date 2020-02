Mann verpennt fast seinen 111.000-Dollar-Gewinn im Lotto - nur ein Facebook-Post rettet ihn

Schussliger Lottogewinner in den USA

Beinahe hätte ein Mann aus Missouri nicht mehr an seinen Lottoschein gedacht - und hätte damit 100.000 Euro verschenkt. Doch Facebook sei Dank.

Ein Mann aus Missouri gewinnt 111.000 US-Dollar - das sind etwa 102.000 Euro.

Beinahe hätte er den Gewinn aber nicht abgeholt.

Denn der Lottoschein lag unbeachtet auf dem Armaturenbrett im Auto.

Missouri (USA) - Die sozialen Netzwerke sind - abgesehen vom Unterhaltungswert - zu echten Alltagshelfern geworden. Facebook und Co erinnern uns an Geburtstage und Jobjubiläen unserer Freunde, Verwandten und Kollegen. Ohne unsere Netzwerke würden wir aber nicht nur vergessen zu gratulieren, wir bekämen auch viel weniger über andere wichtige Ereignisse im Leben unserer Liebsten mit. Wer hat sich verlobt, macht eine Weltreise oder startet in einen neuen Job? All das können wir ohne großen Aufwand mitverfolgen.

Dass Facebook aber auch reich machen kann, das ist neu. Aber es klappt. Vorausgesetzt, man folgt den richtigen Seiten - wie etwa seiner Tankstelle! So ging es jetzt tatsächlich einem etwas schussligen Lottogewinner aus den USA, wie UPI, ein internationaler News-Service aus den USA schreibt.

Lottogewinner: Sein Lottoschein lag unbeachtet auf dem Armaturenbrett

Steven Matherly aus Cabool hatte an der örtlichen Tankstelle ein Ticket für eine „Show me Cash“-Ziehung gekauft. „Show me Cash“ ist Lotto in Missouri - dabei wird auf fünf aus 39 Zahlen getippt.

Direkt nach dem Kauf landete der Lottoschein auf dem Armaturenbrett im Auto - wo der Mann ihn offensichtlich vergaß. Erst als er auf Facebook ein Posting der Tankstelle entdeckte, die sich über einen satten Gewinn im eigenen Laden freute, erinnerte er sich wieder an seinen eigenen Lottoschein. „Checkt eure Tickets!“, hatte die Tankstelle gepostet.

„Ich sagte zu meiner Frau: Den Lottoschein hab ich, glaub ich, im Auto“, erzählte er Lotto Missouri. Und tatsächlich: Sein Schein war der Gewinnerschein - und glücklicherweise lag er auch noch im Auto. Nicht selbstverständlich, wie dem Gewinner bewusst wurde: „Der Schein fuhr das ganze Wochenende mit auf dem Armaturenbrett. Ich bin ziemlich überrascht, dass er nicht aus dem Fenster geweht wurde“, meinte der wohl nicht nur etwas schusslige, sondern auch ziemlich lässige Lottogewinner.

