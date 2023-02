Milliarden-Jackpot im Lotto geknackt, aber die volle Summe landet nicht auf dem Konto des Gewinners

Von: Kilian Bäuml

Ein Glückspilz aus den USA hat den größten Lotto-Gewinn aller Zeiten eingestrichen – zwei Milliarden Dollar. Aber obwohl der Gewinn rekordverdächtig ist, wird der glückliche Gewinner nicht zum Milliardär.

Sacramento – Es ist kein Geheimnis, dass die Chance, im Lotto zu gewinnen, ziemlich gering ist. Die Aussicht darauf, mit den korrekten Zahlen zum nächsten Multimillionär zu werden, ist noch seltener, aber es passiert dennoch gelegentlich – wie bei einer glücklichen 18-jährigen Frau, die bei ihrem allerersten Schein gleich den Jackpot abräumte. Allerdings ist ein Gewinn in Milliardenhöhe ein noch selteneres Ereignis. Doch jetzt hat jemand in den USA genau das geschafft und sich somit in die Annalen der Lotto-Geschichte eingeschrieben. Der glückliche Gewinner hat sage und schreibe zwei Milliarden Dollar gewonnen, was ihn zum bisherigen Rekordhalter des größten Lotto-Gewinns der Welt macht.

Ende 2022 hat sich der Powerball-Jackpot über mehrere Monate hinweg immer höher geschraubt und schließlich die Rekordsumme von über zwei Milliarden Dollar erreicht. Die Lotterie hat in einer offiziellen Mitteilung verlautbart, dass es bis dahin nur einer anderen Person in der Powerball-Geschichte gelungen ist, einen Jackpot von mehr als einer Milliarde Dollar zu knacken. Die Wahrscheinlichkeit, so einen Gewinn zu ergattern, ist kaum vorstellbar: Eins zu 292,2 Millionen! Mindestens genauso unwahrscheinlich ist es wohl, alle Zahlen richtig zu haben und trotzdem nichts zu gewinnen. Das mag absurd klingen, passierte einer Frau aus Großbritannien aber genauso, berichtet hna.de.

Lotto-Gewinn Über zwei Milliarden Dollar Ort Kalifornien (USA)

Rekordsumme geknackt: 2-Milliarden-Summe geht trotzdem nicht an den Gewinner

Auch der Name des glücklichen Gewinners wurde bekannt gegeben: Edwin Castro. Abgesehen davon ist allerdings nicht viel über den Gewinner bekannt. Trotz des Rekordgewinns darf sich der Glückspilz jedoch nicht als Milliardär bezeichnen. Denn in den USA haben Lotto-Gewinner die Möglichkeit, zwischen zwei Auszahlungsmöglichkeiten zu wählen:

Einmalzahlung: Hier bekommt der Gewinner einen Großteil seines Gewinns sofort ausgezahlt. Allerdings werden sowohl staatliche als auch lokale Steuern vom Gesamtgewinn abgezogen. Trotz des geringeren Betrags entscheiden sich die meisten Gewinner für diese Option.

Hier bekommt der Gewinner einen Großteil seines Gewinns sofort ausgezahlt. Allerdings werden sowohl staatliche als auch lokale Steuern vom Gesamtgewinn abgezogen. Trotz des geringeren Betrags entscheiden sich die meisten Gewinner für diese Option. Ratenzahlung: Hier wird der gesamte Gewinn ausgezahlt, allerdings in vielen kleineren Beträgen über einen längeren Zeitraum. Diese Option wird deutlich seltener gewählt.

Da die Ratenzahlung in Edwins Fall 30 Jahre gedauert hätte, hat er sich für die Einmalzahlung entschieden. Dadurch bleibt sein Gewinn knapp unter der Milliarden-Marke - ein Milliardär wird er trotz der Rekordsumme also nicht. Trotzdem kann er sich über den stolzen Betrag von 997,6 Millionen Dollar freuen.

Mit dem Lottogewinn Gutes tun: Rekordgewinner will das kalifornische Schulsystem fördern

Wie die New York Times berichtet, soll der Gewinner die Beamten der Lotterie gebeten haben, keinerlei persönliche Informationen über ihn zu veröffentlichen. Obwohl er nicht an einer offiziellen Pressekonferenz teilnahm, ließ er ausrichten, dass er ekstatisch und schockiert über seinen plötzlichen Reichtum sei. Im Gegensatz dazu gibt es jedoch auch Lotto-Gewinner, die ihr Glück im Nachhinein bereuen. Eine Frau hat kürzlich öffentlich verkündet, dass sie ihren Gewinn am liebsten zurückgeben würde und wünscht sich, dass sie nie gewonnen hätte.

Nur zwei Personen haben beim Powerball bisher über eine Milliarde Dollar gewonnen. (Symbolbild) © Karen Focht/Imago

Der Rekordgewinner Edwin Castro hat große Pläne für seinen Geldsegen. Er möchte öffentliche Schulen in Kalifornien unterstützen und sagt: „Als jemand, der im öffentlichen Schulsystem Kaliforniens ausgebildet wurde, ist es erfreulich zu hören, dass durch meinen Gewinn auch das kalifornische Schulsystem stark profitiert.“ So wurde Castro in der offiziellen Pressemitteilung zitiert. (kiba)

Vorsicht: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Luisa Billmayer sorgfältig überprüft.