Deutschland rutscht ab: Liste der glücklichsten Länder der Welt

Im Norden der EU leben die zufriedensten Menschen, zumindest laut der Liste der glücklichsten Länder der Welt. Deutschland hingegen verliert.

München – Trotz vieler internationaler Krisen derzeit ist das globale Glücksempfinden bemerkenswert konstant geblieben. Zu diesem Schluss kommt ein unabhängiges Expertenteam im neuen Weltglücksbericht, der am heutigen Montag anlässlich des von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Tag des Glücks veröffentlicht wurde. Bereits zum elften Mal hat der „World Happiness Report“ die Zufriedenheit der Einwohner verschiedener Länder untersucht. Dabei stützt sich der Bericht auf Daten aus den vergangenen drei Jahren.

Wesentliche Faktoren für die Untersuchung der Lebenszufriedenheit in den verschiedenen Ländern sind dabei Zugang zu Bildung, sozialer Zusammenhalt und Kriminalitätsrate. Doch auch Einkommen, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit oder Work-Life-Balance spielen bei der Bewertung eine Rolle, wie nationalgeographic.de aufführt. Doch in welchem Land leben die glücklichsten Menschen und wie sieht es mit der Zufriedenheit der in Deutschland lebenden Menschen aus?

Seit 2012 untersucht der World Happiness Report die Zufriedenheit in verschiedenen Ländern. © IMAGO / Imagebroker

In der Liste der glücklichsten Länder der Welt rutscht Deutschland weiter ab

Das nördlichste Land in der EU scheint alles richtigzumachen. Auch dieses Jahr sichert sich Finnland zum sechsten Mal in Folge den ersten Platz auf dem Siegertreppchen, wenn es um die glücklichste Bevölkerung auf unserem Planeten geht. Dänemark, Island, Norwegen und Schweden sind ebenfalls unter den zehn Ländern mit der zufriedensten Bevölkerung. Kulturwissenschaftler Peter Stadius an der Uni Helsinki erklärte dies gegenüber tagesschau.de mit der gesellschaftlichen Prägung. Im Norden erwarte man nicht viel und sei zufrieden mit dem was man habe, so Stadius.

Rang Land 1 Finnland 2 Dänemark 3 Island .... 15 USA 16 Deutschland 17 Belgien .... 135 Sierra Leone 136 Libanon 137 Afghanistan Quelle: worldhappiness.report

Und wie glücklich sind nun die Deutschen? Im Gegensatz zu den nördlichen Inseln der Glückseligkeit rutscht Deutschland deutlich ab. Es verliert sogar noch zwei Plätze im Vergleich vorherigen Report und landet in diesem Jahr auf Platz 16. Den letzten Platz belegt Afghanistan. Initiiert vom südasiatischen Kleinstaat Bhutan, wurde der Weltglückstag im Jahr 2012 von der UNO-Vollversammlung ausgerufen, um die Bedeutung von Glück und Wohlbefinden im Leben der Menschen auf der ganzen Welt hervorzuheben. Doch auch, wenn Deutschland nicht unter den Top 10 gelandet ist, gibt es einige Kniffe, wie man sich selbst zum Glückspilz machen – Und Deutschland beim nächsten Mal vielleicht einige Plätze nach vorne bringen kann. (Niklas Müller)