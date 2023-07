15 Schilder aus deutschen Nachbarschaften, nach denen du deine eigenen zum Kaffee einlädst

Von: Michelle Anskeit

„Heute Abend werde ich Stimmen und Klänge für eine Kunst-Installation aufnehmen. Wenn ihr solche Klänge hört, keine Sorge, es ist keine Ermordung.“

Wenn du nicht gerade in einem abgeschotteten Haus lebst, bei dem die nächste Menschenseele zwei Kilometer weit entfernt lebt, dann musst du dich wohl oder übel bestimmt auch mal mit Menschen aus deiner Nachbarschaft herumschlagen.



Vielleicht klopfen sie um 22:01 Uhr schon an deine Tür und bitten dich darum, leiser zu sein oder sie poltern morgens um 5 Uhr lautstark die Treppe runter. Das nervt zwar extrem, aber hey, wenn es dich tröstet: Auch in anderen Nachbarschaften geht es wild zu:

1. Ich habe so viele Fragen und ich weiß nicht, ob ich irgendeine eine davon beantwortet haben möchte:

2. Weißt du eigentlich schon, was Deutsche am besten können? Genau! Passiv-aggressiv sein:

3. Noch nie wurde mir Ruhestörung so niedlich erklärt:

4. Welche Gründe gab es wohl dafür, dass dieses Schild aufgestellt werden musste?

5. Na, wurde dein Fahrrad in deiner Nachbarschaft auch schon mal als Geisel genommen?

6. Aber keine Sorge, es gibt auch eine Auflösung:

7. Ist das eine dieser Red Flags, von der alle sprechen?

8. Ich liebe ja, wie die wichtigen Worte extra größer geschrieben wurden:

9. Haha, okay ... Die Polizei habe ich dann auch nur zur Sicherheit auf Kurzwahl!

10. Wenn „nicht anfassen“ nicht mehr ausreicht:

11. 5-Sterne-Bewertug bei Google gibt‘s dann im Anschluss:

12. Definiere Doppelmoral:

13. Ich mag dich, du armes Brett:

14. Der Zeitstrahl ist mein Favorit:

15. Abschließend: In deiner Nachbarschaft verbietet dir hoffentlich niemand das Jammern:

Ein Dank geht raus an @notesofberlin und @notesofgermany auf Instagram!



