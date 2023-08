Das sind die 11 unfreundlichsten Länder, wenn es nach Ausländern geht

Von: Jana Stäbener

In welchem Land sind die Leute am unfreundlichsten? Auf diese Frage antworten Menschen, die im Ausland leben. Platz eins überrascht vor allem Wanderurlauber.

In einer Studie befragte „Internations“, ein Netzwerk für im Ausland lebende Menschen, im Februar 2023 rund 12.000 Personen, die im Ausland leben. Sie sollten verschiedene Dinge aus ihrem Dasein als Ausländer auf einer Skala von eins bis sieben bewerten. Daraus entstanden dann mehrere Rankings.



Zum Beispiel bewerteten die Teilnehmer, wie das Arbeitsleben in ihrem Land so ist – inklusive Mutterschutz und Elterngeld, den diese 6 EU-Länder besser handhaben als Deutschland. Sie machten Angaben zur finanziellen Situation im jeweiligen Land und bewerten die Lebensqualität vor Ort (hier landet Deutschland übrigens auf Platz 18 von 53).

11 Länder, in denen Freundlichkeit nicht zum guten Ton gehört

Außerdem gaben sie an, wie einfach es ist, sich als Ausländer in ihrem Land zu Hause zu fühlen. Mexiko übernimmt hier die Führung, dicht gefolgt von Brasilien und den Philippinen. Die unteren Plätze werden von europäischen Ländern dominiert, vor denen amerikanische Touristen sogar warnen. Besonders nordische Länder schneiden im „Ease of Settling in Index“ schlecht ab.



Freundlichkeit, Willkommensgefühl und Freunde sucht man in einigen dieser Staaten vergeblich. BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA hat sich genauer angeschaut, in welchen Ländern es die Einheimischen den Ausländern laut Studie am schwersten machen. Hier sind die elf Länder, deren „Lokale Freundlichkeit“ Ausländer als am schlechtesten bewertet haben.

1. Österreich

Vielleicht ganz gut, dass man beim Wandern in Österreich eher weniger Menschen trifft. © imagebroker/Imago/Collage/BuzzFeed

Nur ein Drittel der Expats in Österreich (33 Prozent) stimmt zu, dass die Menschen in Österreich freundlich gegenüber ausländischen Einwohnern sind. Weltweit liegt diese Zahl bei 65 Prozent.

2. Kuwait

Kuwait ist bisher jedes Mal auf den unteren Plätzen des Freundlichkeitsranking gewesen. Ausländern fällt es hier schwer, sich willkommen zu fühlen, Freunde zu finden und ein Support-Netzwerk aufzubauen.

3. Dänemark

4. Tschechien

5. Deutschland

6. Südkorea

7. Norwegen

8. Schweiz

Die Schweiz schneidet im Ausländer-Ranking übrigens nicht nur beim Thema Freundlichkeit schlecht ab. Auch beim Thema Gesundheitsversorgung landet die Schweiz nur im Mittelfeld – vor allem wegen der hohen Kosten.

9. Estland

10. Schweden

Schweden belegt im Freundlichkeitsranking einen der letzten zehn Plätze. Bei der Work-Life-Balance holt das nordische Land sich jedoch eine große Portion Punkte ab und landet auf Platz drei.

11. Singapur

Die Skyline in Marina Bay, Singapur © IMAGO / Panthermedia

