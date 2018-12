Bremsen versagen: Historische Straßenbahn entgleist und kippt um

Viele Verletzte in Lissabon

Ein Videograb zeigt Hilfskräfte am Ort eines Straßenbahnunfalls im Stadtviertel Lapa.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist eine Straßenbahn entgleist und umgekippt. Bilder zeigen das Ausmaß des Unfalls.

Lissabon - Dabei wurden am Freitagabend im Bezirk Lapa nach Angaben der Rettungsdienste 28 Menschen leicht verletzt. Die Straßenbahn wurde nach Berichten örtlicher Medien zerstört, auf Bildern sind Trümmer vor einem Haus an einer Kreuzung zu sehen. Zunächst waren einige Passagiere in den Trümmern gefangen und mussten befreit werden. Unter den Verletzten seien auch ein Baby und ein Kind aus Großbritannien gewesen, hieß es.

Nach Angaben der Lissaboner Polizei wurde niemand schwer verletzt. Das Verkehrsunternehmen Carris kündigte an, die Ursache für den Unfall zu untersuchen. Zeugen mutmaßten, die Bremsen der Straßenbahn hätten versagt. Rund 50 Hilfskräfte waren vor Ort. Die meisten Verletzten wurden zunächst in Krankenhäuser gebracht.

