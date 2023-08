Lionel Messi und sein Navy Seal Bodyguard: Ein ungewöhnliches Duo am Spielfeldrand

Lionel Messi, der argentinische Fußball-Superstar, wird bei seinen Spielen für Inter Miami von einem ganz besonderen Bodyguard begleitet. Yassine Chueko, ein ehemaliger Navy Seal, sorgt für Messis Sicherheit und zieht dabei alle Blicke auf sich.

Lionel Messi ist bekannt für seine fußballerischen Fähigkeiten, aber jetzt zieht ein anderer Mann am Spielfeldrand die Aufmerksamkeit auf sich. Es handelt sich um Yassine Chueko, einen ehemaligen Soldaten der US Navy Seals, der Messi bei jedem Spiel begleitet.

Name: Lionel Messi Alter: 36 Jahre Nationalität: Argentinisch Aktueller Verein: Inter Miami

Wer ist Yassine Chueko?

Yassine Chueko ist kein Unbekannter. Er wurde von Klub-Eigentümer David Beckham persönlich für diese Aufgabe empfohlen. Chueko hat Erfahrungen in Kampfgebieten wie dem Irak und Afghanistan gesammelt und präsentiert sich auf Instagram als Kampfsportexperte.

Die Aufgabe des Bodyguards

Chueko hat die Aufgabe, Messi während der Spiele vor potenziellen Gefahren zu schützen. Er läuft an den Außenlinien des Spielfelds entlang und hat seinen Blick stets auf den argentinischen Superstar gerichtet.

Fan-Reaktionen und Diskussionen

Die Anwesenheit eines so hochqualifizierten Bodyguards am Spielfeldrand hat zu Diskussionen und Fragen geführt. Einige Fans finden die Maßnahme übertrieben, während andere die Notwendigkeit für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sehen.

Nicht nur während der Spiele

Chuekos Aufgaben beschränken sich nicht nur auf die Spiele. Er begleitet Messi auch vor und nach den Partien sowie bei privaten Unternehmungen. Dies zeigt das Ausmaß der Sicherheitsmaßnahmen, die für den Superstar ergriffen werden.

Hoffnungsträger: Lionel Messi soll Inter Miami aus dem Tabellenkeller führen. © imago

Was steckt dahinter?

Die Anwesenheit von Chueko wirft Fragen über die Sicherheitsbedenken rund um prominente Sportler auf. In einer Zeit, in der die Sicherheit von öffentlichen Personen immer mehr in den Fokus rückt, setzt Inter Miami ein deutliches Zeichen.