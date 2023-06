Vom Luxus-Liner in den Knast: Bitteres Ende für zwei „Kreuzfahrer“

Das Kreuzfahrtschiff MSC Seaview im Hafen von Kiel (Symbolbild). © Petra Nowack / IMAGO / penofoto

Als zwei Kreuzfahrtschiffe am Samstag den Kieler Hafen verließen, waren sie um zwei Personen leichter als bei ihrer Ankunft. Die Polizei hatte zwei „Kreuzfahrer“ festgenommen.

Kiel – Wer eine Kreuzfahrt macht, bereitet sich normalerweise gut vor. Doch mit diesem Ausgang hätten zwei „Kreuzfahrer“ wohl nicht gerechnet. Für sie ging die Reise am vergangenen Samstag (10. Juni) nach einer Routinekontrolle der Polizei früher zu Ende als gedacht. Statt am nächsten Traumstrand saßen die zwei Männer am Ende des Tages im Gefängnis, wie die Bundespolizeiinspektion Kiel am Montag mitteilte. Insgesamt hatten die beiden 33- und 55-jährigen Besatzungsmitglieder noch eine Haftstrafe von 905 Tagen offen.

Bei Routinekontrolle entdeckt: Zwei Männer auf Kreuzfahrtschiffen haben lange Haftstrafen offen

Die Bundespolizei überprüft die Passagier- und Besatzungslisten bei der Ankunft und Abfahrt von Kreuzfahrtschiffen routinemäßig. Dafür ist laut Polizeiangaben ein eigens bei der Bundespolizeiinspektion eingerichteter Kreuzfahrerpool zuständig. Bei einer solchen Routinekontrolle am Kieler Hafen stellten die Beamten laut Polizeibericht am Samstag fest, dass sich auf dem Kreuzfahrtschiff MSC Euribia ein 33 Jahre alter Mann aus Nordmazedonien befand, der in Deutschland wegen Drogenbesitzes zu einer Haftstrafe verurteilt worden war.

Kurz darauf stießen die Polizisten an Bord eines weiteren Kreuzfahrtschiffs, der Aida Nova, auf einen 55-jährigen türkischen Mann, der ebenfalls noch eine Freiheitsstrafe wegen Drogenbesitzes offen hatte. Auf den 33-Jährigen warteten über 550 Tage Resthaft, für den 55-Jährigen waren es mehr als 350 Tage. Beide Männer waren Teil der Besatzung der Schiffe, wobei zunächst unklar blieb, wo genau die Crew-Mitglieder an Bord gegangen waren. Wo sie sich aktuell befinden, ist jedoch bekannt: Beide sitzen in einer Justizvollzugsanstalt ihre Haftstrafen ab.

Crew-Mitglieder von Kreuzfahrtschiff festgenommen: Details zu Hintergründen sind nicht bekannt

Die nun Festgenommenen waren beide Crew-Mitglieder. In welchem Bereich die beiden Männer vor ihrer Festnahme tätig waren, war zunächst nicht bekannt. Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es in der Regel Jobs in der Gastronomie, Wellness, Technik oder Entertainment. Entsprechend werden etwa Fitnesstrainer, Musiker, Masseure, Techniker, Handwerker, Friseure, Kellner oder Köche gesucht. Die Verdienstmöglichkeiten sind je nach Qualifikation sehr unterschiedlich, können sich aber Schätzungen zufolge zwischen etwa 20.000 Euro pro Jahr für Fotografen bis zu rund 99.000 Euro für Schiffbauingenieure belaufen. Auf den Schiffen gilt das normale deutsche Arbeitsrecht in der Regel nicht, sondern oftmals ein spezielles Seearbeitsrecht.